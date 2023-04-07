Путин: новые регионы нуждаются в ремонте и строительстве больниц
Больницы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не ремонтировались десятилетиями, нужно восстанавливать эти здания и строить новые. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко. Его слова приводятся на сайте Кремля.
По словам Путина, помимо ремонта медицинских учреждений Минздраву следует решить вопросы с оснащением их оборудованием, подготовкой кадров и поставками препаратов. Он также добавил, что при необходимости жителей новых территорий нужно направлять на лечение в федеральные клиники.
В ответ на это Мурашко сказал, что в данный момент в регионах на постоянной основе работают около 700 специалистов. Он добавил, что первые циклы обучения руководителей медицинских организаций уже были проведены для того, «чтобы они знали стандарты медицинской помощи и порядок ее оказания».
Глава Минздрава также добавил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в данный момент ведутся ремонтные работы в 138 медицинских организациях. «Практически каждая третья медицинская клиника сегодня ремонтируется или поставляется оборудование. Задач огромное количество, поэтому действительно нужно модернизировать систему здравоохранения, кадровая составляющая важна», — сказал чиновник.
Кроме того, на встрече Путин поднял вопрос диспансеризации детей, которые живут на территории новых регионов. «Важен следующий шаг после диспансеризации», — обратил внимание президент. По словам Мурашко, этот вопрос также отработан, и тысячи детей, у которых были выявлены требующие лечения патологии, уже были направлены на лечение после диспансеризации.