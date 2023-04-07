Путин: новые регионы нуждаются в ремонте и строительстве больниц

В ответ на это Мурашко сказал, что в данный момент в регионах на постоянной основе работают около 700 специалистов. Он добавил, что первые циклы обучения руководителей медицинских организаций уже были проведены для того, «чтобы они знали стандарты медицинской помощи и порядок ее оказания».