МВД Белоруссии усилило меры безопасности в приграничных с Украиной районах

Ранее Кубраков рассказывал, что милиция Белоруссии создает подразделения беспилотников, в состав которых в том числе будут включены ударные дроны. Он объяснял, что МВД использует дроны как для фиксации оперативной обстановки на определенном участке территории, так и для поиска граждан.