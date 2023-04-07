МВД Белоруссии усилило меры безопасности в приграничных с Украиной районах
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил об усилении мер безопасности в приграничных районах республики, в особенности на границе с Украиной. Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».
«Все наши подразделения круглосуточно начеку, готовы обеспечить безопасность наших граждан. Усилили безопасность в приграничных районах, особенно вблизи с Украиной», — сказал руководитель МВД. По его словам, службу на этих территориях несут как внутренние войска, так и сотрудники органов внутренних дел.
Ранее Кубраков рассказывал, что милиция Белоруссии создает подразделения беспилотников, в состав которых в том числе будут включены ударные дроны. Он объяснял, что МВД использует дроны как для фиксации оперативной обстановки на определенном участке территории, так и для поиска граждан.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 406 самолетов и 228 вертолетов. Также было сбито почти 3700 беспилотников.
Ранее сегодня, 7 апреля, Минобороны РФ отчитывалось, что за последние сутки вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении около 260 военнослужащих.