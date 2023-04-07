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МВД Белоруссии усилило меры безопасности в приграничных с Украиной районах

Ведомости

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил об усилении мер безопасности в приграничных районах республики, в особенности на границе с Украиной. Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Все наши подразделения круглосуточно начеку, готовы обеспечить безопасность наших граждан. Усилили безопасность в приграничных районах, особенно вблизи с Украиной», — сказал руководитель МВД. По его словам, службу на этих территориях несут как внутренние войска, так и сотрудники органов внутренних дел.

Ранее Кубраков рассказывал, что милиция Белоруссии создает подразделения беспилотников, в состав которых в том числе будут включены ударные дроны. Он объяснял, что МВД использует дроны как для фиксации оперативной обстановки на определенном участке территории, так и для поиска граждан. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 406 самолетов и 228 вертолетов. Также было сбито почти 3700 беспилотников.

Ранее сегодня, 7 апреля, Минобороны РФ отчитывалось, что за последние сутки вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении около 260 военнослужащих. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных