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Путин поручил установить места захоронения бойцов Красной армии в новых регионах

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Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету (СК) России установить места захоронения бойцов Красной Армии в новых регионах. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Организовать с привлечением общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, проведение на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей мероприятий по установлению мест захоронения бойцов Красной армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны», – указано в тексте поручения.

Кроме того, президент поручил установить места захоронения жертв «преступлений, совершенных украинскими неонацистами после антиконституционного государственного вооруженного переворота 2014 г.».

Ответственным за исполнение поручения президент назначил председателя СК Александра Бастрыкина. Доклад будет необходимо представить в первый раз до 30 июля 2023 г., затем – один раз каждый год.

До 30 июня Путин также поручил Минкульту и Минцифры РФ подготовить данные о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны и преступлениях, совершенных властями Украины. Ответственным за это он назначил министра культуры Ольгу Любимову и министра цифрового развития Максута Шадаева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных