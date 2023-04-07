Правительство утвердило перечень подлежащих маркировке животных
Правительство опубликовало постановление, где содержится перечень животных, которые подлежат обязательной маркировке. В частности, в него вошел крупный рогатый скот и другие сельскохозяйственные и служебные животные. Соответствующий документ за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В перечень видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, вошли коровы, лошади, ослы, свиньи, пчелы, верблюды, овцы, козы, домашняя птица, олени, пушные звери, кролики, рыбы и служебные животные.
Как следует из документа, в целях учета животных в информационную систему в области ветеринарии должна представляться информация о биологическом виде животного, породе, диапазоне дат рождения, масти, поле, а также месте и цели содержания. Постановление вступит в силу 1 марта 2024 г. и будет действовать до 1 марта 2030 г.
Закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных в третьем чтении Госдума приняла в июне 2022 г. Цель проводимой работы заключается в прослеживании продукции животноводства и предотвращении распространения заразных болезней среди животных. При этом под требование о маркировке и учете не подпадают дикие и водные животные, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам, например домашние кошки и собаки.