Правительство утвердило перечень подлежащих маркировке животных

Закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных в третьем чтении Госдума приняла в июне 2022 г. Цель проводимой работы заключается в прослеживании продукции животноводства и предотвращении распространения заразных болезней среди животных. При этом под требование о маркировке и учете не подпадают дикие и водные животные, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам, например домашние кошки и собаки.