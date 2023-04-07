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Общество

Правительство утвердило перечень подлежащих маркировке животных

Ведомости

Правительство опубликовало постановление, где содержится перечень животных, которые подлежат обязательной маркировке. В частности, в него вошел крупный рогатый скот и другие сельскохозяйственные и служебные животные. Соответствующий документ за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

В перечень видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, вошли коровы, лошади, ослы, свиньи, пчелы, верблюды, овцы, козы, домашняя птица, олени, пушные звери, кролики, рыбы и служебные животные. 

Как следует из документа, в целях учета животных в информационную систему в области ветеринарии должна представляться информация о биологическом виде животного, породе, диапазоне дат рождения, масти, поле, а также месте и цели содержания. Постановление вступит в силу 1 марта 2024 г. и будет действовать до 1 марта 2030 г.

Закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных в третьем чтении Госдума приняла в июне 2022 г. Цель проводимой работы заключается в прослеживании продукции животноводства и предотвращении распространения заразных болезней среди животных. При этом под требование о маркировке и учете не подпадают дикие и водные животные, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам, например домашние кошки и собаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных