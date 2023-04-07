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Путин поручил включить работы советских писателей в школьную программу

Ведомости

Президент России Владимир Путин дал Минпросвещения поручение рассмотреть вопрос о включении произведений советских классиков, которые могли бы формировать сознание молодежи, в программы общего образования. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений, который опубликован на сайте президента.

«Минпросвещения России рассмотреть вопрос о включении созданных советскими писателями художественных литературных произведений, формирующих историческое сознание молодого поколения, в федеральные основные общеобразовательные программы», — следует из перечня. В частности, изменения предлагается внести в федеральные рабочие программы по учебным предметам «Литературное чтение» и «Литература», а также федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

В качестве ответственного за исполнение поручения назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он должен представить соответствующий доклад до 31 августа 2023 г.

В январе, когда проходила встреча с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, Путин говорил, что в обязательную школьную программу стоит вернуть произведения таких советских писателей, как Александр Фадеев, Константин Симонов и др. 

Также в списке поручений — распространение информационных материалов в целях формирования среди молодежи устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. За это, как следует из поручений, ответственны Минкультуры и Минцифры РФ.

Ранее Кравцов заявлял, что Минпросвещения рекомендовало с нового учебного года применять новую программу профессиональной ориентации школьников, предполагается, что она охватит учеников с 6-го по 11-й класс. По его словам, профориентация должна стать основной задачей построения «суверенной системы образования», которая должна быть основана на практиках «дореволюционного, советского образования». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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