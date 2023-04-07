Путин поручил включить работы советских писателей в школьную программу

Также в списке поручений — распространение информационных материалов в целях формирования среди молодежи устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. За это, как следует из поручений, ответственны Минкультуры и Минцифры РФ.