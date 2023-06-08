РЭО предложил запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, во всем мире сейчас производят около 62 млн тонн текстиля, что почти в два раза больше по сравнению с 2020 г. При этом к 2030 г. этот показатель может вырасти до 102 млн тонн. Буцаев подчеркнул, что 95% той одежды, которая попадает в мусорные баки, сложно или дорого утилизировать. В России каждый год образуется около 2 млн тонн текстильных отходов, 10% из которых подлежат обязательной утилизации.