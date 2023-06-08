РЭО предложил запретить выбрасывать одежду в мусорные баки
В России могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки из-за вреда экологии. Такую инициативу обсуждают Российский экологический оператор (РЭО) вместе с Минприроды и представителями бизнеса, пишут «Известия».
Вместо этого авторы инициативы предлагают установить специальные боксы в розничных магазинах одежды и обуви, куда покупатели смогут сложить старую одежду. В РЭО подчеркнули, что такая практика позволит перерабатывать вещи. Сейчас же это невозможно, поскольку одежда попадает на мусорные полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО).
В РЭО подчеркнули, что на первом этапе система предполагает поощрение за сдачу старой одежды на переработку, а не наказание за выброс в мусорные баки. Среди способов поощрения в операторе назвали скидки в магазинах, в которых установлены специальные контейнеры.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, во всем мире сейчас производят около 62 млн тонн текстиля, что почти в два раза больше по сравнению с 2020 г. При этом к 2030 г. этот показатель может вырасти до 102 млн тонн. Буцаев подчеркнул, что 95% той одежды, которая попадает в мусорные баки, сложно или дорого утилизировать. В России каждый год образуется около 2 млн тонн текстильных отходов, 10% из которых подлежат обязательной утилизации.