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Общество

РЭО предложил запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

Ведомости

В России могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки из-за вреда экологии. Такую инициативу обсуждают Российский экологический оператор (РЭО) вместе с Минприроды и представителями бизнеса, пишут «Известия».

Вместо этого авторы инициативы предлагают установить специальные боксы в розничных магазинах одежды и обуви, куда покупатели смогут сложить старую одежду. В РЭО подчеркнули, что такая практика позволит перерабатывать вещи. Сейчас же это невозможно, поскольку одежда попадает на мусорные полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО).

В РЭО подчеркнули, что на первом этапе система предполагает поощрение за сдачу старой одежды на переработку, а не наказание за выброс в мусорные баки. Среди способов поощрения в операторе назвали скидки в магазинах, в которых установлены специальные контейнеры.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, во всем мире сейчас производят около 62 млн тонн текстиля, что почти в два раза больше по сравнению с 2020 г. При этом к 2030 г. этот показатель может вырасти до 102 млн тонн. Буцаев подчеркнул, что 95% той одежды, которая попадает в мусорные баки, сложно или дорого утилизировать. В России каждый год образуется около 2 млн тонн текстильных отходов, 10% из которых подлежат обязательной утилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных