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Кравцов сообщил о скором открытии второй русской школы в ОАЭ

Ведомости

Вторая русская школа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) скоро откроется в Дубае, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия-24».

«Вторая школа [в ОАЭ] будет открыта в ближайшее время в Дубае», – рассказал Кравцов (цитата по ТАСС). Министр напомнил, что первая русская школа в ОАЭ открылась в прошлом году в Абу-Даби. Он указал на большой интерес к обучению в таких школах.

Ранее заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева на круглом столе в Совфеде на тему «О совершенствовании государственной политики в области защиты, поддержки и продвижения русского языка» сообщила, что Минпросвещения РФ занимается проработкой вопроса о создании совместных школ в Армении, Сирии и в ряде стран Африки.

По ее словам, сейчас идет работа по созданию центров открытого образования на русском языке в более чем 60 зарубежных странах Африканского, Азиатско-Тихоокеанского, Латино-Американского регионов. Такой шаг, отметила она, способствует не только продвижению русского языка, но и знакомству с культурой и традициями страны.

В конце мая Кравцов заявил, что Минпросвещения совместно с МИДом и Россотрудничеством занимается подготовкой предложений по поддержке русских школ за рубежом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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