Кравцов сообщил о скором открытии второй русской школы в ОАЭ
Вторая русская школа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) скоро откроется в Дубае, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия-24».
«Вторая школа [в ОАЭ] будет открыта в ближайшее время в Дубае», – рассказал Кравцов (цитата по ТАСС). Министр напомнил, что первая русская школа в ОАЭ открылась в прошлом году в Абу-Даби. Он указал на большой интерес к обучению в таких школах.
Ранее заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева на круглом столе в Совфеде на тему «О совершенствовании государственной политики в области защиты, поддержки и продвижения русского языка» сообщила, что Минпросвещения РФ занимается проработкой вопроса о создании совместных школ в Армении, Сирии и в ряде стран Африки.
По ее словам, сейчас идет работа по созданию центров открытого образования на русском языке в более чем 60 зарубежных странах Африканского, Азиатско-Тихоокеанского, Латино-Американского регионов. Такой шаг, отметила она, способствует не только продвижению русского языка, но и знакомству с культурой и традициями страны.
В конце мая Кравцов заявил, что Минпросвещения совместно с МИДом и Россотрудничеством занимается подготовкой предложений по поддержке русских школ за рубежом.