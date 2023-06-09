Кравцов сообщил о скором открытии второй русской школы в ОАЭ

По ее словам, сейчас идет работа по созданию центров открытого образования на русском языке в более чем 60 зарубежных странах Африканского, Азиатско-Тихоокеанского, Латино-Американского регионов. Такой шаг, отметила она, способствует не только продвижению русского языка, но и знакомству с культурой и традициями страны.