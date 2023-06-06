Минпросвещения занимается вопросом создания совместных школ в Армении и Африке
Министерство просвещения России занимается проработкой вопроса о создании совместных школ в Армении, Сирии и в ряде стран Африки, рассказала заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева на круглом столе в Совфеде на тему «О совершенствовании государственной политики в области защиты, поддержки и продвижения русского языка».
«Продолжают строиться совместные русско-иностранные школы, например русско-киргизские школы. Прорабатывается вопрос о строительстве дополнительного корпуса тех школ, которые уже действуют. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании совместных школ в Армении, в Сирийской Арабской Республике, а также в ряде африканских стран», – сообщила она (цитата по ТАСС).
Васильева также рассказала, что сейчас идет работа по созданию центров открытого образования на русском языке в более чем 60 зарубежных стран Африканского, Азиатско-Тихоокеанского, Латино-Американского регионов. По ее словам, такой шаг способствует не только продвижению русского языка, но и знакомству с культурой и традициями страны.
Ранее сегодня в Минобрнауки России спрогнозировали рост числа иностранных студентов к 2030 г. до 435 000 человек. По словам директора правового департамента Министерства науки и высшего образования Максима Мерзлякова, в ведомстве реализуются разные программы по увеличению числа иностранных студентов.
В конце мая министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство совместно с МИДом и Россотрудничеством занимается подготовкой предложений по поддержке русских школ за рубежом.