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Минпросвещения занимается вопросом создания совместных школ в Армении и Африке

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Министерство просвещения России занимается проработкой вопроса о создании совместных школ в Армении, Сирии и в ряде стран Африки, рассказала заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева на круглом столе в Совфеде на тему «О совершенствовании государственной политики в области защиты, поддержки и продвижения русского языка».

«Продолжают строиться совместные русско-иностранные школы, например русско-киргизские школы. Прорабатывается вопрос о строительстве дополнительного корпуса тех школ, которые уже действуют. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании совместных школ в Армении, в Сирийской Арабской Республике, а также в ряде африканских стран», – сообщила она (цитата по ТАСС).

Васильева также рассказала, что сейчас идет работа по созданию центров открытого образования на русском языке в более чем 60 зарубежных стран Африканского, Азиатско-Тихоокеанского, Латино-Американского регионов. По ее словам, такой шаг способствует не только продвижению русского языка, но и знакомству с культурой и традициями страны.

Ранее сегодня в Минобрнауки России спрогнозировали рост числа иностранных студентов к 2030 г. до 435 000 человек. По словам директора правового департамента Министерства науки и высшего образования Максима Мерзлякова, в ведомстве реализуются разные программы по увеличению числа иностранных студентов.

В конце мая министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство совместно с МИДом и Россотрудничеством занимается подготовкой предложений по поддержке русских школ за рубежом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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