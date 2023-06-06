Минпросвещения занимается вопросом создания совместных школ в Армении и Африке

Васильева также рассказала, что сейчас идет работа по созданию центров открытого образования на русском языке в более чем 60 зарубежных стран Африканского, Азиатско-Тихоокеанского, Латино-Американского регионов. По ее словам, такой шаг способствует не только продвижению русского языка, но и знакомству с культурой и традициями страны.