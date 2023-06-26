На севере Египта обрушилось высотное здание

Уточняется, что на место прибыли спасатели, которые начали поиск людей под завалами. Газета Al Ahram, в свою очередь, сообщила, что здание 13-этажное и под завалами могут находиться не только жители дома, но и посетители супермаркета, который размещался на первом этаже. Издание Youm7 отмечает, что дом расположен в районе Сиди-Бишр.