На севере Египта обрушилось высотное здание
В провинции Александрия (к северо-западу от Каира, Египет) обрушилось 14-этажное здание, один человек пострадал, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на губернатора провинции Мухаммада Шарифа.
Уточняется, что на место прибыли спасатели, которые начали поиск людей под завалами. Газета Al Ahram, в свою очередь, сообщила, что здание 13-этажное и под завалами могут находиться не только жители дома, но и посетители супермаркета, который размещался на первом этаже. Издание Youm7 отмечает, что дом расположен в районе Сиди-Бишр.
Губернатор рассказал Al Jazeera, что дом использовался в качестве арендных квартир в летний сезон. По его словам, планировался снос последнего этажа многоэтажки.
21 июня в Париже в результате взрыва газа обрушился фасад Американской академии Парижа, сообщалось о 16 пострадавших. Тогда «Сеть экспрессов региона Иль-де-Франс» (RER) сообщила о закрытии железнодорожной станции Порт-Рояль, которая находится рядом с местом взрыва.