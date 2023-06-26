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Общество

На севере Египта обрушилось высотное здание

Ведомости

В провинции Александрия (к северо-западу от Каира, Египет) обрушилось 14-этажное здание, один человек пострадал, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на губернатора провинции Мухаммада Шарифа.

Уточняется, что на место прибыли спасатели, которые начали поиск людей под завалами. Газета Al Ahram, в свою очередь, сообщила, что здание 13-этажное и под завалами могут находиться не только жители дома, но и посетители супермаркета, который размещался на первом этаже. Издание Youm7 отмечает, что дом расположен в районе Сиди-Бишр.

Губернатор рассказал Al Jazeera, что дом использовался в качестве арендных квартир в летний сезон. По его словам, планировался снос последнего этажа многоэтажки.

21 июня в Париже в результате взрыва газа обрушился фасад Американской академии Парижа, сообщалось о 16 пострадавших. Тогда «Сеть экспрессов региона Иль-де-Франс» (RER) сообщила о закрытии железнодорожной станции Порт-Рояль, которая находится рядом с местом взрыва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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