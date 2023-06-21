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При взрыве в Париже пострадали 16 человек

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При взрыве в Париже обрушился фасад здания, пострадало 16 человек, семь из которых находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал BFM.

Взрыв произошел в V округе города на улице Сен-Жак. По данным телеканала, на месте работают 230 спасателей, а также девять медицинских работников. Согласно предварительной информации, произошел взрыв газа. При этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что причина взрыва пока не установлена.

Уточняется, что обрушился фасад Американской академии Парижа. «Сеть экспрессов региона Иль-де-Франс» (RER) сообщила о закрытии железнодорожной станции Порт-Рояль, которая находится рядом с местом взрыва.

В мае произошел взрыв в итальянском Милане. Тогда в правоохранительных органах сообщили, что его причиной стал фургон с кислородными баллонами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных