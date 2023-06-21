При взрыве в Париже пострадали 16 человек

Взрыв произошел в V округе города на улице Сен-Жак. По данным телеканала, на месте работают 230 спасателей, а также девять медицинских работников. Согласно предварительной информации, произошел взрыв газа. При этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что причина взрыва пока не установлена.