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Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод

Ведомости

В аэропорту Минеральных Вод устранили дефекты на взлетно-посадочной полосе (ВПП), он готов к приему и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени», – говорится в сообщении.

Первыми, уточнили в Росавиации, будут обслужены четыре рейса, пассажиры которых планировали улететь из аэропорта Минвод в Москву рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Сибирь», а также в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия».

О приостановке работы аэропорта Минвод сообщалось сегодня ранее. В Росавиации уточняли, что в аэропорту произошло «разрушение незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы». Там предположили, что вероятной причиной образования дефекта является «температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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