Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод

Первыми, уточнили в Росавиации, будут обслужены четыре рейса, пассажиры которых планировали улететь из аэропорта Минвод в Москву рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Сибирь», а также в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия».