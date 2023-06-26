Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод
В аэропорту Минеральных Вод устранили дефекты на взлетно-посадочной полосе (ВПП), он готов к приему и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени», – говорится в сообщении.
Первыми, уточнили в Росавиации, будут обслужены четыре рейса, пассажиры которых планировали улететь из аэропорта Минвод в Москву рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Сибирь», а также в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия».
О приостановке работы аэропорта Минвод сообщалось сегодня ранее. В Росавиации уточняли, что в аэропорту произошло «разрушение незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы». Там предположили, что вероятной причиной образования дефекта является «температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта».