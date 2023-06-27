Экс-инспектора МЧС приговорили к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»

По версии следствия, бывший глава МЧС Кузбасса и его подчиненный не запланировали и не провели в 2017–2018 гг. проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Мамонтова и Терентьева задержали в мае 2018 г. Следствие установило, что экс-главе регионального МЧС было известно о нарушениях. Обоим предъявили обвинения по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), также Мамонтова обвинили в растрате. По данным СК, с использованием служебного положения он похитил 1,8 млн руб.