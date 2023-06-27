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Экс-инспектора МЧС приговорили к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»

Ведомости

Центральный районный суд Кемерова приговорил бывшего главу МЧС Кузбасса Александра Мамонтова к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает местный портал NGS42.ru.

Мамонтова признали виновным в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его также обязали выплатить штраф в размере 900 000 руб.

Кроме того, суд огласил приговор в отношении экс-подчиненного Мамонтова – бывшего главного госинспектора по пожарному надзору МЧС в городе Кемерово Григория Терентьева. Ему назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы и штраф 120 000 руб. Терентьева признали виновным в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ), а также в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), передает портал.

Оба подсудимых будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также, согласно решению суда, Мамонтов и Терентьев не смогут занимать должности в госорганах два года.

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По версии следствия, бывший глава МЧС Кузбасса и его подчиненный не запланировали и не провели в 2017–2018 гг. проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Мамонтова и Терентьева задержали в мае 2018 г. Следствие установило, что экс-главе регионального МЧС было известно о нарушениях. Обоим предъявили обвинения по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), также Мамонтова обвинили в растрате. По данным СК, с использованием служебного положения он похитил 1,8 млн руб.

Терентьеву было предъявлено еще одно обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в 2017–2018 гг. он обманом похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая в действительности ему не полагалась.

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла в Кемерове 25 марта 2018 г. Пожар вспыхнул на верхнем этаже, где располагались кинозалы. Погибли 60 человек, 37 из них — дети, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии СК, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже здания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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