Суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату предыдущего штрафа ФАС

Летом 2022 г. ФАС оштрафовала Google на 2 млрд руб. Тогда регулятор также обвинил корпорацию в непрозрачности и необъективности правил платформы, которые, по данным ФАС, приводят к внезапным блокировкам аккаунтов российских медиа. Компания должна была оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.