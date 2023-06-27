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Суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату предыдущего штрафа ФАС

Ведомости

Мировой суд оштрафовал корпорацию Google LLC на 4 млрд руб. за неуплату предыдущего штрафа от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили в представительстве службы.

Назначенный в феврале 2022 г. штраф связан с «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми» правилами корпорации при «формировании, приостановлении, блокировками аккаунтов и обращении контента пользователей на Youtube». Уточняется, что решение вынес Мировой суд Пресненского района Москвы.

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Летом 2022 г. ФАС оштрафовала Google на 2 млрд руб. Тогда регулятор также обвинил корпорацию в непрозрачности и необъективности правил платформы, которые, по данным ФАС, приводят к внезапным блокировкам аккаунтов российских медиа. Компания должна была оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

Суды в России штрафовали американскую корпорацию уже несколько раз. 11 мая Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 3 млн руб. Google LLC за отказ удалить запрещенный российским законодательством контент, содержащий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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