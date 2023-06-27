Суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату предыдущего штрафа ФАС
Мировой суд оштрафовал корпорацию Google LLC на 4 млрд руб. за неуплату предыдущего штрафа от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили в представительстве службы.
Назначенный в феврале 2022 г. штраф связан с «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми» правилами корпорации при «формировании, приостановлении, блокировками аккаунтов и обращении контента пользователей на Youtube». Уточняется, что решение вынес Мировой суд Пресненского района Москвы.
Летом 2022 г. ФАС оштрафовала Google на 2 млрд руб. Тогда регулятор также обвинил корпорацию в непрозрачности и необъективности правил платформы, которые, по данным ФАС, приводят к внезапным блокировкам аккаунтов российских медиа. Компания должна была оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.
Суды в России штрафовали американскую корпорацию уже несколько раз. 11 мая Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 3 млн руб. Google LLC за отказ удалить запрещенный российским законодательством контент, содержащий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.