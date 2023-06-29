Газета
Общество

В России упростят порядок назначения надбавок к пенсии за «северный» и «сельский» стаж

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому надбавки к пенсиям за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве будут назначаться в беззаявительном порядке. Об этом говорится на сайте правительства. 

«Новый порядок избавит от подачи заявлений и документов в территориальные органы Социального фонда и поможет сэкономить время. О перерасчете пенсий граждане будут проинформированы в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения через портал госуслуг или по почте», – сказано в сообщении.

Согласно тексту постановления, доплаты к пенсии за «северный» стаж начнут назначать в упрощенном порядке с 2024 г., а за работу в сельском хозяйстве – с 2026 г. 

Важным условием для получения надбавок к пенсии за «сельский» стаж является работа на сельскохозяйственном предприятии, которое связано с производством, выращиванием и обработкой сельхозпродукции, в течение не менее 30 лет. При этом рассчитывать на эту доплату смогут представители 500 профессий, в том числе агрономы, пчеловоды, трактористы и др. 

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон об автоматическом порядке перерасчета фиксированной выплаты к пенсии по старости за «сельский» стаж, а также за «северный» – такую доплату получают люди, проработавшие 15 лет на территориях, которые считаются Крайним Севером. Помимо этого в беззаявительном порядке будут назначаться страховая и социальная пенсии при потере кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Несовершеннолетним детям умершего кормильца пенсии будут назначаться в сокращенные сроки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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