В России упростят порядок назначения надбавок к пенсии за «северный» и «сельский» стаж

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон об автоматическом порядке перерасчета фиксированной выплаты к пенсии по старости за «сельский» стаж, а также за «северный» – такую доплату получают люди, проработавшие 15 лет на территориях, которые считаются Крайним Севером. Помимо этого в беззаявительном порядке будут назначаться страховая и социальная пенсии при потере кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Несовершеннолетним детям умершего кормильца пенсии будут назначаться в сокращенные сроки.