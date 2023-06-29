В Госдуме предложили повысить налоги для богатых москвичей

«Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы. <...> Считаю справедливым, если «налог на Патрики» будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и новая Москва», – добавил Чернышов.