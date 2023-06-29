В Госдуме предложили повысить налоги для богатых москвичей
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил повысить ставку НДФЛ до 20% для богатых москвичей – тех, чьи доходы превышают 25 млн руб. в год. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн руб. – то есть больше двух миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%», – написал он.
По словам Чернышова, дополнительные доходы бюджета от повышения налога необходимо распределить следующим образом: 2% необходимо направлять на помощь тяжелобольным детям, еще 3% – на развитие периферийных районов муниципалитетов.
«Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы. <...> Считаю справедливым, если «налог на Патрики» будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и новая Москва», – добавил Чернышов.
Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% для граждан, чьи доходы не превышают 5 млн руб. Остальные граждане платят налог со ставкой 15%. Доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.
В этом году пройдут выборы на пост мэра Москвы, голосование продлится с 8 по 10 сентября. В них примут участие действующий мэр Москвы Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев, а также депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.