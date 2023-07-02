Беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию

Всего в беспорядках в Лозанне участвовало более 100 человек. По сообщениям очевидцев, среди них были дети младше 15 лет. Протестующие атаковали магазины, а также бросали в прибывших полицейских булыжники и по меньшей мере один коктейль Молотова. Полицейские не пострадали.