Беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию
Семь человек, в том числе шестерых несовершеннолетних, задержали во время ночных беспорядков в швейцарской Лозанне. Об этом сообщило 20Minutes. По данным издания, протестующие вдохновились беспорядками во Франции.
Несовершеннолетним задержанным от 15 до 17 лет. Среди них – трое девочек португальского, боснийского и сомалийского происхождения, двое мальчиков грузинского и сербского происхождения и один подросток-швейцарец. Совершеннолетний задержанный – 24-летний швейцарец.
Всего в беспорядках в Лозанне участвовало более 100 человек. По сообщениям очевидцев, среди них были дети младше 15 лет. Протестующие атаковали магазины, а также бросали в прибывших полицейских булыжники и по меньшей мере один коктейль Молотова. Полицейские не пострадали.
Швейцария на западе граничит с Францией, где с 27 июня проходят массовые протесты. В пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил 17-летнего юношу с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей.
Происшествие попало на камеры и вызвало волну протестов. Беспорядки охватили большинство крупных городов Франции, включая Марсель, Лион, Страсбург, Лилль и даже Париж. Количество задержанных в ходе беспорядков в стране превысило 1300.