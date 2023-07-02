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Общество

Беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию

Ведомости

Семь человек, в том числе шестерых несовершеннолетних, задержали во время ночных беспорядков в швейцарской Лозанне. Об этом сообщило 20Minutes. По данным издания, протестующие вдохновились беспорядками во Франции.

Несовершеннолетним задержанным от 15 до 17 лет. Среди них – трое девочек португальского, боснийского и сомалийского происхождения, двое мальчиков грузинского и сербского происхождения и один подросток-швейцарец. Совершеннолетний задержанный – 24-летний швейцарец.

Всего в беспорядках в Лозанне участвовало более 100 человек. По сообщениям очевидцев, среди них были дети младше 15 лет. Протестующие атаковали магазины, а также бросали в прибывших полицейских булыжники и по меньшей мере один коктейль Молотова. Полицейские не пострадали.

Швейцария на западе граничит с Францией, где с 27 июня проходят массовые протесты. В пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил 17-летнего юношу с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей.

Происшествие попало на камеры и вызвало волну протестов. Беспорядки охватили большинство крупных городов Франции, включая Марсель, Лион, Страсбург, Лилль и даже Париж. Количество задержанных в ходе беспорядков в стране превысило 1300.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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