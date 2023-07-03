На Крымском мосту могут появиться дополнительные пункты досмотра

«Сегодня предпринимаются меры федерального уровня, чтобы совместить проблему безопасности, которая объективно существует после террористического акта [на Крымском мосту], с одной стороны, с другой стороны – справится с наплывом, организовать дополнительные места досмотра», – сказал Константинов (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что решение вопроса будет определено в ближайшее время.