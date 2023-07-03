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Общество

На Крымском мосту могут появиться дополнительные пункты досмотра

Ведомости

На Крымском мосту планируют открыть дополнительные пункты досмотра из-за большой пробки со стороны Кубани. Об этом сообщил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире «России 24».

«Сегодня предпринимаются меры федерального уровня, чтобы совместить проблему безопасности, которая объективно существует после террористического акта [на Крымском мосту], с одной стороны, с другой стороны – справится с наплывом, организовать дополнительные места досмотра», – сказал Константинов (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что решение вопроса будет определено в ближайшее время.

Многокилометровая пробка на мосту образовалась 1 июля из-за досмотра багажа в автомобилях. Уже 3 июля пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 13 км. В оперштабе Краснодарского края призвали граждан учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение досмотра. Там добавили, что время проверки напрямую зависит от количества провозимых вещей.

Досмотр перед Крымским мостом проводится по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, рассказывал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. В связи с этим на пунктах контроля увеличили количество сотрудников и усилили контроль за их работой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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