Прокуратура начала проверку из-за пробки перед Крымским мостом

Досмотр перед Крымским мостом проводится по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, рассказывал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. В связи с этим на пунктах контроля увеличили количество сотрудников и усилили контроль за их работой. Ранее сообщалось, что на мосту планируют открыть дополнительные пункты досмотра.