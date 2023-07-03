Прокуратура начала проверку из-за пробки перед Крымским мостом
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку из-за большой пробки перед Крымским мостом. Об этом сообщили в ведомстве.
«По фактам нарушений законодательства в отношении ответственных организаций, ненадлежащего обеспечения безопасности и охраны транспортного перехода через Керченский пролив органами прокуратуры края в настоящее время проводится проверка», – говорится в сообщении.
На место многокилометровой пробки выезжал первый зампрокурора края Павел Гвоздев. Прокуратурой также дана оценка принятых мер по соблюдению прав граждан, также были даны поручения по организации пунктов раздачи воды, установке биотуалетов и др. «Фактическое устранение нарушений федерального законодательства взято на контроль», – подчеркнули в ведомстве.
Многокилометровая пробка на мосту образовалась 1 июля из-за досмотра багажа в автомобилях. Уже 3 июля пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 13 км.
Досмотр перед Крымским мостом проводится по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, рассказывал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. В связи с этим на пунктах контроля увеличили количество сотрудников и усилили контроль за их работой. Ранее сообщалось, что на мосту планируют открыть дополнительные пункты досмотра.
Вечером 3 июля Лукашенко сообщил, что пробка на подъезде к мосту в сторону Крыма составляет 9 км, время ожидания – до 6 часов.