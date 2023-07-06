РЖД запустили поезда в южном направлении с более дешевыми билетами
«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие "Аммендорф" – так называемые "шоколадки". Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Там все работает, есть и кондиционеры», – отметил он.
Пегов уточнил, что билеты в таких вагонах стоят дешевле. По его словам, в условиях растущей популярности южного направления того количества вагонов, которое РЖД использует на этом маршруте в обычное время, не хватает. В частности, дополнительные поезда запущены в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные Воды и Краснодар.
Увеличение спроса на билеты на поезда в южном направлении в том числе связано с невозможностью добраться в курортные города на самолете. В связи с началом спецоперации России на Украине Росавиация ввела режим временного ограничения полетов. С тех пор на юге и в центральной части России остаются закрытыми 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.