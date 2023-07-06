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РЖД запустили поезда в южном направлении с более дешевыми билетами

Ведомости

На фоне высокого спроса Российские железные дороги (РЖД) запустили на юг поезда со старыми вагонами, билеты в которых стоят дешевле. Об этом заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов сообщил в интервью «РИА Новости». 

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие "Аммендорф" – так называемые "шоколадки". Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Там все работает, есть и кондиционеры», – отметил он.

Пегов уточнил, что билеты в таких вагонах стоят дешевле. По его словам, в условиях растущей популярности южного направления того количества вагонов, которое РЖД использует на этом маршруте в обычное время, не хватает. В частности, дополнительные поезда запущены в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные Воды и Краснодар.

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Увеличение спроса на билеты на поезда в южном направлении в том числе связано с невозможностью добраться в курортные города на самолете. В связи с началом спецоперации России на Украине Росавиация ввела режим временного ограничения полетов. С тех пор на юге и в центральной части России остаются закрытыми 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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