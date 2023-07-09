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Общество

В Латвии начали штрафовать из-за поздравлений с Днем Победы в соцсетях

Ведомости

Граждане Латвии начали получать уведомления об административных делах из-за публикаций в честь Дня Победы в соцсетях, сообщил портал Delfi.

Пользователи Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской организацией и запрещена в России) начали публиковать сообщения о полученных письмах от госполиции после публикации поздравлений с Днем Победы, пишет портал. Рассылку таких писем подтвердила и пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите. При этом она не стала комментировать данные «по поводу цифр» и «какой-либо другой связанной с этим информации».

Кроме того, Delfi со ссылкой на постановление отмечает, что правоохранительные органы обосновывают рассылку штрафов административными статьями «о демонстрации советской символики в публичных местах» в целях «прославления советского тоталитарного режима». Это предусматривает штраф в размере до 350 евро. В то же время портал подчеркивает, что в законе не прописан запрет на демонстрацию этих символик в социальных сетях.

Ранее по теме: В Латвии возбудили дела за демонстрацию символики на Дне Победы

10 мая министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что республика может отказаться от празднования Дня Победы в течение нескольких лет. При этом министр тогда признал, что изменения в сознании людей «происходят медленно». 

В апреле сейм (парламент) Латвии принял закон о запрете празднования 9 мая. В этот день в республике не разрешается проводить любые публичные мероприятия, кроме торжеств, связанных с Днем Европы. В этом году жители Латвии могли возложить цветы только на кладбищах. Власти республики запретили приносить цветы к местам снесенных памятников советским воинам, а также носить георгиевские ленты в общественных местах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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