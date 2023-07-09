В Латвии начали штрафовать из-за поздравлений с Днем Победы в соцсетях
Граждане Латвии начали получать уведомления об административных делах из-за публикаций в честь Дня Победы в соцсетях, сообщил портал Delfi.
Пользователи Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской организацией и запрещена в России) начали публиковать сообщения о полученных письмах от госполиции после публикации поздравлений с Днем Победы, пишет портал. Рассылку таких писем подтвердила и пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите. При этом она не стала комментировать данные «по поводу цифр» и «какой-либо другой связанной с этим информации».
Кроме того, Delfi со ссылкой на постановление отмечает, что правоохранительные органы обосновывают рассылку штрафов административными статьями «о демонстрации советской символики в публичных местах» в целях «прославления советского тоталитарного режима». Это предусматривает штраф в размере до 350 евро. В то же время портал подчеркивает, что в законе не прописан запрет на демонстрацию этих символик в социальных сетях.
10 мая министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что республика может отказаться от празднования Дня Победы в течение нескольких лет. При этом министр тогда признал, что изменения в сознании людей «происходят медленно».
В апреле сейм (парламент) Латвии принял закон о запрете празднования 9 мая. В этот день в республике не разрешается проводить любые публичные мероприятия, кроме торжеств, связанных с Днем Европы. В этом году жители Латвии могли возложить цветы только на кладбищах. Власти республики запретили приносить цветы к местам снесенных памятников советским воинам, а также носить георгиевские ленты в общественных местах.