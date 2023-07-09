В Латвии начали штрафовать из-за поздравлений с Днем Победы в соцсетях

Кроме того, Delfi со ссылкой на постановление отмечает, что правоохранительные органы обосновывают рассылку штрафов административными статьями «о демонстрации советской символики в публичных местах» в целях «прославления советского тоталитарного режима». Это предусматривает штраф в размере до 350 евро. В то же время портал подчеркивает, что в законе не прописан запрет на демонстрацию этих символик в социальных сетях.