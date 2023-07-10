В Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС межрегионального уровня из-за лесных пожаров
В Якутии и Хабаровском крае введен режим ЧС межрегионального характера в связи с природными пожарами. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
«Режим ЧС межрегионального характера в лесах введен в Якутии и Хабаровском крае. Обстановка на территории республики сохраняется сложная», – написал он.
По информации МЧС, число пожаров стало расти после прохождения грозового фронта 27 июня. Сейчас в Якутии и Хабаровском крае действуют 165 и 43 пожара соответственно. В их тушении принимают участие свыше 1000 человек в Якутии и 219 человек и три воздушных судна – в Хабаровском крае.
По словам Николаева, введение режима ЧС повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств.
Режим ЧС в Якутии был введен 3 июля, в Хабаровском крае – 30 июня. Помимо этого, сейчас режим ЧС из-за пожаров действует в Магаданской области и Камчатском крае, а также в некоторых населенных пунктах Свердловской и Амурской областей.