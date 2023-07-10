В Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС межрегионального уровня из-за лесных пожаров

По информации МЧС, число пожаров стало расти после прохождения грозового фронта 27 июня. Сейчас в Якутии и Хабаровском крае действуют 165 и 43 пожара соответственно. В их тушении принимают участие свыше 1000 человек в Якутии и 219 человек и три воздушных судна – в Хабаровском крае.