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Общество

В Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС межрегионального уровня из-за лесных пожаров

Ведомости

В Якутии и Хабаровском крае введен режим ЧС межрегионального характера в связи с природными пожарами. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале. 

«Режим ЧС межрегионального характера в лесах введен в Якутии и Хабаровском крае. Обстановка на территории республики сохраняется сложная», – написал он. 

По информации МЧС, число пожаров стало расти после прохождения грозового фронта 27 июня. Сейчас в Якутии и Хабаровском крае действуют 165 и 43 пожара соответственно. В их тушении принимают участие свыше 1000 человек в Якутии и 219 человек и три воздушных судна – в Хабаровском крае. 

По словам Николаева, введение режима ЧС повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств. 

Режим ЧС в Якутии был введен 3 июля, в Хабаровском крае – 30 июня. Помимо этого, сейчас режим ЧС из-за пожаров действует в Магаданской области и Камчатском крае, а также в некоторых населенных пунктах Свердловской и Амурской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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