СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва мопеда в Феодосии

По данным СК, в Феодосии вечером 12 июля сдетонировало «неустановленное взрывное устройство», которое находилось в мопеде. Это произошло во дворе многоквартирного дома по улице Земская. Из-за взрыва пострадали женщины 61 и 85 лет, которых госпитализировали. В ведомстве уточнили, что полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни.