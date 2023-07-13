СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва мопеда в Феодосии
Следственное управление СК России по Крыму возбудило уголовное дело о покушении на убийство после взрыва мопеда в Феодосии. Об этом сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).
По данным СК, в Феодосии вечером 12 июля сдетонировало «неустановленное взрывное устройство», которое находилось в мопеде. Это произошло во дворе многоквартирного дома по улице Земская. Из-за взрыва пострадали женщины 61 и 85 лет, которых госпитализировали. В ведомстве уточнили, что полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни.
Следствие работает на месте происшествия, устанавливается владелец мопеда и причастные к взрыву лица и их мотивы.
При этом несколько Telegram-каналов связали взрыв с возможным покушением на блогера Александра Талипова. В частности, Readovka сообщает, что мопед взорвался у его дома. Талипов активно выступает в поддержку спецоперации России на Украине.
Сам Талипов в своем Telegram-канале вечером 12 июля написал, что с ним все в порядке. «Думаю, завтра будет понятно, что и как, одна из версий – покушение на меня», – заявил блогер.