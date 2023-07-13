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СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва мопеда в Феодосии

Ведомости

Следственное управление СК России по Крыму возбудило уголовное дело о покушении на убийство после взрыва мопеда в Феодосии. Об этом сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

По данным СК, в Феодосии вечером 12 июля сдетонировало «неустановленное взрывное устройство», которое находилось в мопеде. Это произошло во дворе многоквартирного дома по улице Земская. Из-за взрыва пострадали женщины 61 и 85 лет, которых госпитализировали. В ведомстве уточнили, что полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни.

Следствие работает на месте происшествия, устанавливается владелец мопеда и причастные к взрыву лица и их мотивы.

При этом несколько Telegram-каналов связали взрыв с возможным покушением на блогера Александра Талипова. В частности, Readovka сообщает, что мопед взорвался у его дома. Талипов активно выступает в поддержку спецоперации России на Украине.

Сам Талипов в своем Telegram-канале вечером 12 июля написал, что с ним все в порядке. «Думаю, завтра будет понятно, что и как, одна из версий – покушение на меня», – заявил блогер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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