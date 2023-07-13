КГБ Белоруссии исключил из своего террористического списка Протасевича и Сапегу

При этом 22 мая Протасевич был помилован. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил это решение выполненными Протасевичем обещаниями. Сапегу же приговорили к шести годам колонии в мае 2022 г. по обвинению в разжигании вражды и в незаконных действиях с личными данными силовиков и чиновников страны. 7 июня Сапега также была помилована президентом Белоруссии.