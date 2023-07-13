КГБ Белоруссии исключил из своего террористического списка Протасевича и Сапегу
Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии исключил из перечня террористов экс-главреда Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу. Это следует из данных реестра.
Ведомство внесло Протасевича в свой перечень в ноябре 2020 г. Сапега попала в этот список в марте 2023 г., спустя почти два года после задержания.
Протасевич и Сапега были задержаны в мае 2021 г., когда белорусские власти вынудили самолет, на борту которого они находились, приземлиться в аэропорту Минска. Суд признал Протасевича виновным в заговоре для захвата власти и 3 мая 2023 г. приговорил его к восьми годам колонии.
При этом 22 мая Протасевич был помилован. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил это решение выполненными Протасевичем обещаниями. Сапегу же приговорили к шести годам колонии в мае 2022 г. по обвинению в разжигании вражды и в незаконных действиях с личными данными силовиков и чиновников страны. 7 июня Сапега также была помилована президентом Белоруссии.