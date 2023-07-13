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КГБ Белоруссии исключил из своего террористического списка Протасевича и Сапегу

Ведомости

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии исключил из перечня террористов экс-главреда Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу. Это следует из данных реестра.

Ведомство внесло Протасевича в свой перечень в ноябре 2020 г. Сапега попала в этот список в марте 2023 г., спустя почти два года после задержания.

Протасевич и Сапега были задержаны в мае 2021 г., когда белорусские власти вынудили самолет, на борту которого они находились, приземлиться в аэропорту Минска. Суд признал Протасевича виновным в заговоре для захвата власти и 3 мая 2023 г. приговорил его к восьми годам колонии.

При этом 22 мая Протасевич был помилован. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил это решение выполненными Протасевичем обещаниями. Сапегу же приговорили к шести годам колонии в мае 2022 г. по обвинению в разжигании вражды и в незаконных действиях с личными данными силовиков и чиновников страны. 7 июня Сапега также была помилована президентом Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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