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День города в Москве в этом году отметят 9 и 10 сентября

Ведомости

Празднование Дня города в Москве в этом году пройдет в субботу-воскресенье 9 и 10 сентября, распоряжение об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Объявить 9 и 10 сентября 2023 г. днями празднования Дня города Москвы», – говорится в документе.

Контроль над выполнением распоряжения возложен на руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину.

В прошлом году 875-летний юбилей Москвы отмечался с 10 по 11 сентября. Праздничные площадки были развернуты, в частности, на Тверской площади и площади Революции, на Тверском бульваре, во всех округах и городских парках. Всего прошло около 200 крупных праздничных мероприятий, причем программа была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в проекте «Активный гражданин».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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