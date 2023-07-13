День города в Москве в этом году отметят 9 и 10 сентября

В прошлом году 875-летний юбилей Москвы отмечался с 10 по 11 сентября. Праздничные площадки были развернуты, в частности, на Тверской площади и площади Революции, на Тверском бульваре, во всех округах и городских парках. Всего прошло около 200 крупных праздничных мероприятий, причем программа была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в проекте «Активный гражданин».