День города в Москве в этом году отметят 9 и 10 сентября
Празднование Дня города в Москве в этом году пройдет в субботу-воскресенье 9 и 10 сентября, распоряжение об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«Объявить 9 и 10 сентября 2023 г. днями празднования Дня города Москвы», – говорится в документе.
Контроль над выполнением распоряжения возложен на руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину.
В прошлом году 875-летний юбилей Москвы отмечался с 10 по 11 сентября. Праздничные площадки были развернуты, в частности, на Тверской площади и площади Революции, на Тверском бульваре, во всех округах и городских парках. Всего прошло около 200 крупных праздничных мероприятий, причем программа была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в проекте «Активный гражданин».