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Общество

В аварии с автобусом в Краснодарском крае погибли два человека

Ведомости

В Краснодарском крае утром 15 июля рейсовый автобус столкнулся с зерновозом, погибли два человека, еще 17 пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Авария, как уточняется, произошла в субботу в 05:10 мск в Брюховецком районе на 91-м км автодороги Краснодар – Ейск. По данным ведомства, водитель грузовика выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с рейсовым автобусом, который из Тулы направлялся в Анапу. В салоне автобуса, по данным МВД, находился 41 человек, в том числе девять детей.

«В результате ДТП двое пассажиров погибли, 17 – пострадало, семь – госпитализированы с различными травмами», – сообщил начальник пресс-службы полиции региона Александр Рунов. 

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на место аварии были направлены пожарно-спасательные автомобили, оперативная группа, а также психологи. К ликвидации последствий привлекались 72 человека и 25 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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