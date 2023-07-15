В аварии с автобусом в Краснодарском крае погибли два человека
В Краснодарском крае утром 15 июля рейсовый автобус столкнулся с зерновозом, погибли два человека, еще 17 пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Авария, как уточняется, произошла в субботу в 05:10 мск в Брюховецком районе на 91-м км автодороги Краснодар – Ейск. По данным ведомства, водитель грузовика выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с рейсовым автобусом, который из Тулы направлялся в Анапу. В салоне автобуса, по данным МВД, находился 41 человек, в том числе девять детей.
«В результате ДТП двое пассажиров погибли, 17 – пострадало, семь – госпитализированы с различными травмами», – сообщил начальник пресс-службы полиции региона Александр Рунов.
По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на место аварии были направлены пожарно-спасательные автомобили, оперативная группа, а также психологи. К ликвидации последствий привлекались 72 человека и 25 единиц техники.