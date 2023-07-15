В аварии с автобусом в Краснодарском крае погибли два человека

Авария, как уточняется, произошла в субботу в 05:10 мск в Брюховецком районе на 91-м км автодороги Краснодар – Ейск. По данным ведомства, водитель грузовика выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с рейсовым автобусом, который из Тулы направлялся в Анапу. В салоне автобуса, по данным МВД, находился 41 человек, в том числе девять детей.