Жителям Херсонской области выплатили 150 млн рублей после разрушения ГЭС

По его словам, людям также помогают решать проблемы с документами, за время ЧС в мобильном режиме по месту жительства или пребывания пострадавших было выдано более 8500 паспортов. Глава правительства также сообщил ТАСС о более чем 12 000 вакцинированных после ЧС гражданах. Ранее власти рекомендовали жителям Херсонской области вакцинироваться от вирусного гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. 10 июля Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию в регионе.