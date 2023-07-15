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Общество

Жителям Херсонской области выплатили 150 млн рублей после разрушения ГЭС

Ведомости

Пострадавшие в результате прорыва плотины Каховской ГЭС граждане получили компенсации на сумму около 150 млн руб., всего выплаты направили почти 15 000 жителям Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Чтобы максимально быстро выплачивать помощь пострадавшим, мобильные офисы социальных служб работают в населенных пунктах всех трех районов зоны ЧС, а также во всех пунктах временного размещения эвакуированных», – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

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По его словам, людям также помогают решать проблемы с документами, за время ЧС в мобильном режиме по месту жительства или пребывания пострадавших было выдано более 8500 паспортов. Глава правительства также сообщил ТАСС о более чем 12 000 вакцинированных после ЧС гражданах. Ранее власти рекомендовали жителям Херсонской области вакцинироваться от вирусного гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. 10 июля Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию в регионе.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб., а число погибших, по последней информации, достигло 55 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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