За неявку по повестке в военкомат могут ввести штраф до 50 000 рублей
За неявку по повестке в военкомат может грозить штраф в размере до 50 000 руб., следует из поправок, внесенных ко второму чтению, пишут «РИА Новости».
До сих пор штраф за неявку в военкомат при отсутствии уважительной причины составлял 3000 руб. Помимо этого, поправками предлагается повысить штраф с 3000 до 10 000 – 20 000 руб. за несообщение в военкомат об изменении своего семейного положения, места жительства и работы. Аналогичный штраф будет наложен, если военнообязанный не явится в военкомат в случае переезда в другую страну или смены места жительства.
Штраф за уклонение от медицинского обследования по направлению призывной комиссии и за умышленную порчу документа воинского учета вырастет до 25 000 руб.
Также поправками предлагается повысить штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Согласно действующему законодательству, при мобилизации в стране должен быть проведен учет, подготовка и передача транспорта армии. Сейчас максимальный размер штрафа составляет 20 000 руб., он предусмотрен для юрлиц. Граждане могут ограничиться предупреждением либо штрафом до 500 руб. Согласно новым поправкам, штрафы возрастут до 25 000, 50 000 и 400 000 руб. для физлиц, должностных лиц и компаний соответственно.
Согласно тексту документа, в КоАП предлагают внести ст. 19.38 «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». В рамках этой статьи юридическим лицам будет грозить штраф до 500 000 руб. за «неоказание содействия организации оповещения и явки» во время мобилизации. Должностных лиц смогут оштрафовать на 80 000 руб.
Аналогичные штрафы будут действовать и в случае, если должностные лица или компании не направили технику в пункты сбора или воинские части «в соответствии с планами мобилизации».
Компаниям также будет грозить штраф в размере до 400 000 руб., если они не предоставят в военкомат список сотрудников, которые подлежат постановке на воинский учет. Согласно действующему законодательству, сейчас по этой статье штрафы могут быть применены только в отношении должностных лиц. Поправками предлагается увеличить размер этого наказания для руководителей с 3000 до 50 000 руб.
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов за нарушения в области воинского учета. Документ был внесен в Госдуму еще в феврале 2019 г., первое чтение законопроект прошел в марте 2021 г. Внесенные поправки одобрил комитет Госдумы по госстроительству. В случае принятия они вступят в силу с 1 октября 2023 г.