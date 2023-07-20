За неявку по повестке в военкомат могут ввести штраф до 50 000 рублей

До сих пор штраф за неявку в военкомат при отсутствии уважительной причины составлял 3000 руб. Помимо этого, поправками предлагается повысить штраф с 3000 до 10 000 – 20 000 руб. за несообщение в военкомат об изменении своего семейного положения, места жительства и работы. Аналогичный штраф будет наложен, если военнообязанный не явится в военкомат в случае переезда в другую страну или смены места жительства.