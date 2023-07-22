Вооруженный мужчина проник в частный дом в Подмосковье

«Вместе с сотрудником частного охранного предприятия они подошли к дому. В этот момент к ним вышел неизвестный в балаклаве, который, угрожая предметом, конструктивно схожим с оружием, заставил сотрудника полиции и ЧОПа войти в дом, где попытался удерживать их. Однако им удалось покинуть здание», – говорится в сообщении.