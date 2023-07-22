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Общество

Вооруженный мужчина проник в частный дом в Подмосковье

Ведомости

Неизвестный мужчина проник в частный дом в коттеджном поселке в Истре, он пытался удерживать сотрудника полиции и ЧОПа, сейчас злоумышленник блокирован в доме, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. 

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы также уточняет, что вооруженный человек проник в дом в коттеджном поселке Шервуд, он был пьян. По данным МВД, на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. 

«Вместе с сотрудником частного охранного предприятия они подошли к дому. В этот момент к ним вышел неизвестный в балаклаве, который, угрожая предметом, конструктивно схожим с оружием, заставил сотрудника полиции и ЧОПа войти в дом, где попытался удерживать их. Однако им удалось покинуть здание», – говорится в сообщении.

Там добавили, что злоумышленник блокирован, принимаются меры к задержанию и установления его мотивов. ТАСС также выяснил, что при задержании в доме начался пожар, так как мужчина применял «коктейли Молотова».

После угроз полицейскому в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело (ст. 318 и ст. 317 УК РФ), рассказали в СК. В прокуратуре Московской области сообщили, что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, на месте происшествия находится исполняющий обязанности истринского городского прокурора Никита Мозговой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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