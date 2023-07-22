Вооруженный мужчина проник в частный дом в Подмосковье
Неизвестный мужчина проник в частный дом в коттеджном поселке в Истре, он пытался удерживать сотрудника полиции и ЧОПа, сейчас злоумышленник блокирован в доме, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы также уточняет, что вооруженный человек проник в дом в коттеджном поселке Шервуд, он был пьян. По данным МВД, на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции.
«Вместе с сотрудником частного охранного предприятия они подошли к дому. В этот момент к ним вышел неизвестный в балаклаве, который, угрожая предметом, конструктивно схожим с оружием, заставил сотрудника полиции и ЧОПа войти в дом, где попытался удерживать их. Однако им удалось покинуть здание», – говорится в сообщении.
Там добавили, что злоумышленник блокирован, принимаются меры к задержанию и установления его мотивов. ТАСС также выяснил, что при задержании в доме начался пожар, так как мужчина применял «коктейли Молотова».
После угроз полицейскому в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело (ст. 318 и ст. 317 УК РФ), рассказали в СК. В прокуратуре Московской области сообщили, что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, на месте происшествия находится исполняющий обязанности истринского городского прокурора Никита Мозговой.