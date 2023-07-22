Двух человек госпитализировали после прорыва трубы в ТЦ «Времена года»
В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве прорвало трубу с горячей водой, есть пострадавшие, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах .
«Двух человек увезла скорая, 15-18 находятся в помещении, откуда не могут выйти», — сказали агентству.
Telegram-канал Baza также писал о более 50 пострадавших, люди, по его данным, получили ожоги. «Торговый центр обесточили. В настоящий момент заблокированные люди остаются на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой», – говорится в сообщении.
По информации Telegram-канала, госпитализированы после случившегося были четыре человека. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о троих госпитализированных после прорыва водопровода в ТЦ.