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Общество

Двух человек госпитализировали после прорыва трубы в ТЦ «Времена года»

Ведомости

В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве прорвало трубу с горячей водой, есть пострадавшие, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах .

«Двух человек увезла скорая, 15-18 находятся в помещении, откуда не могут выйти», — сказали агентству.

Telegram-канал Baza также писал о более 50 пострадавших, люди, по его данным, получили ожоги. «Торговый центр обесточили. В настоящий момент заблокированные люди остаются на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой», – говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, госпитализированы после случившегося были четыре человека. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о троих госпитализированных после прорыва водопровода в ТЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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