При обрушении пешеходного моста в Ленинградской области погиб человек

Как уточнял ТАСС, в результате происшествия пострадали четыре человека. По данным экстренных служб, на улице Набережной обрушился деревянный мост, который проходил через сухую канаву на высоте 1,5 м. На мосту находились 20 человек, а причиной обрушения мог стать перегруз, писало агентство.