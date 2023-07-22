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При обрушении пешеходного моста в Ленинградской области погиб человек

Ведомости

При обрушении пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области погиб один человек, трое находятся в состоянии средней тяжести, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональную администрацию.

Ранее в Следственном управлении СК России по региону сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства обрушения пешеходного моста в Лужском районе. На место выехали следователи-криминалисты и сотрудники полиции и эксперт. 

Как уточнял ТАСС, в результате происшествия пострадали четыре человека. По данным экстренных служб, на улице Набережной обрушился деревянный мост, который проходил через сухую канаву на высоте 1,5 м. На мосту находились 20 человек, а причиной обрушения мог стать перегруз, писало агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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