При обрушении пешеходного моста в Ленинградской области погиб человек
При обрушении пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области погиб один человек, трое находятся в состоянии средней тяжести, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональную администрацию.
Ранее в Следственном управлении СК России по региону сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства обрушения пешеходного моста в Лужском районе. На место выехали следователи-криминалисты и сотрудники полиции и эксперт.
Как уточнял ТАСС, в результате происшествия пострадали четыре человека. По данным экстренных служб, на улице Набережной обрушился деревянный мост, который проходил через сухую канаву на высоте 1,5 м. На мосту находились 20 человек, а причиной обрушения мог стать перегруз, писало агентство.