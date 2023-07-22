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Общество

Собянин рассказал о работе городских служб на месте аварии в ТЦ «Времена года»

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования после гибели одного человека в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года».

«Есть пострадавшие с ожогами. К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье», – написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что на месте ЧП работают все оперативные службы города, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Торговый центр расположен на Кутузовском проспекте в Москве. По данным СМИ, пострадали несколько десятков человек, трое были госпитализированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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