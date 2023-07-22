Собянин рассказал о работе городских служб на месте аварии в ТЦ «Времена года»
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования после гибели одного человека в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года».
«Есть пострадавшие с ожогами. К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье», – написал мэр в своем Telegram-канале.
Собянин добавил, что на месте ЧП работают все оперативные службы города, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Торговый центр расположен на Кутузовском проспекте в Москве. По данным СМИ, пострадали несколько десятков человек, трое были госпитализированы.