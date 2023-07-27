В Екатеринбурге бизнесмена приговорили к условному сроку за хищения у МЧС
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бизнесмена Александра Фрибуса-старшего к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 700 000 руб. за хищения на контрактах с МЧС. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным следствия, компания «Березовскстройинвест», контролируемая Александром Фрибусом, заключила госконтракт с управлением капитального строительства МЧС России и предоставила ему поддельные банковские гарантии. Документ предполагал строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда ведомства. Компания внесла в акты выполненных работ и в справки об их стоимости недостоверные сведения. В итоге было похищено более 212 млн руб.
Аналогичным образом было похищено еще 73 млн руб. с помощью другой компании Фрибуса – ООО «Нефтеюганскстройинвест», которая заключила госконтракт на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.
«Березовскстройинвест» была зарегистрирована в 2004 г., 100% ее уставного капитала принадлежало ЗАО «Березовский завод строительных конструкций». В 2017 г. «Березовскстройинвест» был признан банкротом.
Сыну Александра Фрибуса – Александру Фрибусу-младшему был вынесен приговор 24 июля. Он был приговорен к трем годам лишения свободы условно по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба в особо крупном размере). Его дело связано со строительством ЖК «Оптимист» в Первоуральске, которым занималась компания-застройщик «БЗСК СтройИнвест».