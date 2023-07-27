Газета
Общество

В Екатеринбурге бизнесмена приговорили к условному сроку за хищения у МЧС

Ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бизнесмена Александра Фрибуса-старшего к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 700 000 руб. за хищения на контрактах с МЧС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным следствия, компания «Березовскстройинвест», контролируемая Александром Фрибусом, заключила госконтракт с управлением капитального строительства МЧС России и предоставила ему поддельные банковские гарантии. Документ предполагал строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда ведомства. Компания внесла в акты выполненных работ и в справки об их стоимости недостоверные сведения. В итоге было похищено более 212 млн руб.

Аналогичным образом было похищено еще 73 млн руб. с помощью другой компании Фрибуса – ООО «Нефтеюганскстройинвест», которая заключила госконтракт на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

«Березовскстройинвест» была зарегистрирована в 2004 г., 100% ее уставного капитала принадлежало ЗАО «Березовский завод строительных конструкций». В 2017 г. «Березовскстройинвест» был признан банкротом.

Сыну Александра Фрибуса – Александру Фрибусу-младшему был вынесен приговор 24 июля. Он был приговорен к трем годам лишения свободы условно по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба в особо крупном размере). Его дело связано со строительством ЖК «Оптимист» в Первоуральске, которым занималась компания-застройщик «БЗСК СтройИнвест».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных