В Екатеринбурге бизнесмена приговорили к условному сроку за хищения у МЧС

По данным следствия, компания «Березовскстройинвест», контролируемая Александром Фрибусом, заключила госконтракт с управлением капитального строительства МЧС России и предоставила ему поддельные банковские гарантии. Документ предполагал строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда ведомства. Компания внесла в акты выполненных работ и в справки об их стоимости недостоверные сведения. В итоге было похищено более 212 млн руб.