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Умер продюсер и муж певицы Натали Александр Рудин

Ведомости

Музыкальный продюсер Александр Рудин, муж российской певицы Натали, умер на 54-м году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавируса, передает «РИА Новости» со ссылкой на супругу продюсера.

«Сегодня он ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись и не доборолись», – сказала Натали (Наталья Рудина).

О смерти продюсера также сообщила «Комсомольская правда». По информации газеты, Рудина похоронят в Дзержинске, где он родился. Рудин был одним из инициаторов первых записей песен Натали в студии звукозаписи Дзержинска. Они поженились в 1991 г., когда артистке было 17 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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