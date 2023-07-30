Умер продюсер и муж певицы Натали Александр Рудин

О смерти продюсера также сообщила «Комсомольская правда». По информации газеты, Рудина похоронят в Дзержинске, где он родился. Рудин был одним из инициаторов первых записей песен Натали в студии звукозаписи Дзержинска. Они поженились в 1991 г., когда артистке было 17 лет.