Омбудсмен Львова-Белова предложила создать службу для борьбы с подростковым суицидом

В документе, который ссылается на данные правоохранителей, говорится, что число случаев подросткового суицида в стране за последний год снизилось. По информации Следственного комитета, в 2021 г. таких инцидентов было зафиксировано 753, а в 2022 г. – 679. При этом это все еще больше, чем в 2020 г. (548).