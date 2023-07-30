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Омбудсмен Львова-Белова предложила создать службу для борьбы с подростковым суицидом

Ведомости

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила Минздраву создать в России кризисную службу по оказанию помощи подросткам, которые находятся в суицидальном кризисе. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на доклад о деятельности уполномоченного по правам ребенка по итогам 2022 г.

«Уполномоченный считает целесообразным предложить Минздраву России создать единую федеральную кризисную службу в рамках оказания помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе», – отмечается в докладе.

В документе, который ссылается на данные правоохранителей, говорится, что число случаев подросткового суицида в стране за последний год снизилось. По информации Следственного комитета, в 2021 г. таких инцидентов было зафиксировано 753, а в 2022 г. – 679. При этом это все еще больше, чем в 2020 г. (548).

По замыслу омбудсмена, детско-подростковая кризисная служба будет работать в каждом регионе, ее созданием может заняться Минздрав. Минпросвещения же должно, как указано в докладе, работать над повышением квалификации педагогов-психологов и классных руководителей в части работы с подростками, которые демонстрируют суицидальные тенденции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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