Омбудсмен Львова-Белова предложила создать службу для борьбы с подростковым суицидом
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила Минздраву создать в России кризисную службу по оказанию помощи подросткам, которые находятся в суицидальном кризисе. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на доклад о деятельности уполномоченного по правам ребенка по итогам 2022 г.
«Уполномоченный считает целесообразным предложить Минздраву России создать единую федеральную кризисную службу в рамках оказания помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе», – отмечается в докладе.
В документе, который ссылается на данные правоохранителей, говорится, что число случаев подросткового суицида в стране за последний год снизилось. По информации Следственного комитета, в 2021 г. таких инцидентов было зафиксировано 753, а в 2022 г. – 679. При этом это все еще больше, чем в 2020 г. (548).
По замыслу омбудсмена, детско-подростковая кризисная служба будет работать в каждом регионе, ее созданием может заняться Минздрав. Минпросвещения же должно, как указано в докладе, работать над повышением квалификации педагогов-психологов и классных руководителей в части работы с подростками, которые демонстрируют суицидальные тенденции.