Полиция перекрыла движение на шоссе в Уфе из-за мужчины с гранатой

По информации «РИА Новости», мужчина оказался дезертиром, которого везли к психиатру на экспертизу. Telegram-канал Baza пишет, что мужчине 39 лет. Ранее он самовольно оставил воинскую часть, из-за этого в его отношении возбуждено уголовное дело (ст. 337 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Мужчина вышел на шоссе и потребовал прекратить уголовное дело против него, передает Telegram-канал.