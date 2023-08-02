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Полиция перекрыла движение на шоссе в Уфе из-за мужчины с гранатой

Ведомости

Полиция перекрыла движение по Нагаевскому шоссе в Уфе после того, как на него вышел мужчина с предметом, похожим на гранату, передает РБК

По информации «РИА Новости», мужчина оказался дезертиром, которого везли к психиатру на экспертизу. Telegram-канал Baza пишет, что мужчине 39 лет. Ранее он самовольно оставил воинскую часть, из-за этого в его отношении возбуждено уголовное дело (ст. 337 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Мужчина вышел на шоссе и потребовал прекратить уголовное дело против него, передает Telegram-канал.  

Как пишет местное издание «Уфа онлайн», сейчас мужчина находится на заправке «Лукойла», с ним ведут переговоры. По информации Telegram-каналов Mash и Shot, мужчина требует, чтобы к нему приехал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Движение перекрыто на 6 км шоссе – от съезда с Южного обхода Уфы в районе деревень Зинино и Нагаево до конного клуба «Орленок». Водителей разворачивают на трассу М-5, передает «Уфа онлайн». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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