Служащих Госдумы обучат официальной переписке за 400 000 рублей
Служащие Государственной думы будут 34 часа изучать курс «Особенности официальной переписки в законодательном органе государственной власти», соответствующий тендер аппарат палаты разместил на портале госзакупок.
Всего обучить навыкам официальной переписки планируется 32 сотрудников с отрывом от работы. Начальная стоимость закупки составляет 395 553 руб.
Учебный план включает 16 часов теории и 18 часов практики. Служащие ГД будут изучать государственную языковую политику, основные черты официально-делового стиля и особенности написания в документах должностей и названий госорганов. Кроме того, они узнают о нормативных правовых требованиях к работе с обращениями граждан и композиционной структуре делового письма.
Помимо этого, служащих обучат основам редактирования и правке текста для устранения технических ошибок, а также расскажут про развитие внимания.
В документе отмечается, что программа дополнительного профессионального образования должна строиться на основе «современных инновационных образовательных технологий и средств обучения», а при проведении занятий должны применяться «активные методы».