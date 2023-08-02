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Общество

Служащих Госдумы обучат официальной переписке за 400 000 рублей

Ведомости

Служащие Государственной думы будут 34 часа изучать курс «Особенности официальной переписки в законодательном органе государственной власти», соответствующий тендер аппарат палаты разместил на портале госзакупок.

Всего обучить навыкам официальной переписки планируется 32 сотрудников с отрывом от работы. Начальная стоимость закупки составляет 395 553 руб.

Учебный план включает 16 часов теории и 18 часов практики. Служащие ГД будут изучать государственную языковую политику, основные черты официально-делового стиля и особенности написания в документах должностей и названий госорганов. Кроме того, они узнают о нормативных правовых требованиях к работе с обращениями граждан и композиционной структуре делового письма.

Помимо этого, служащих обучат основам редактирования и правке текста для устранения технических ошибок, а также расскажут про развитие внимания.

В документе отмечается, что программа дополнительного профессионального образования должна строиться на основе «современных инновационных образовательных технологий и средств обучения», а при проведении занятий должны применяться «активные методы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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