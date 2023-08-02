Служащих Госдумы обучат официальной переписке за 400 000 рублей

Учебный план включает 16 часов теории и 18 часов практики. Служащие ГД будут изучать государственную языковую политику, основные черты официально-делового стиля и особенности написания в документах должностей и названий госорганов. Кроме того, они узнают о нормативных правовых требованиях к работе с обращениями граждан и композиционной структуре делового письма.