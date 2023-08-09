На территории воинской части в Ставропольском крае произошел пожар
В Георгиевске Ставропольского края загорелся вещевой склад на территории воинской части, сообщил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев.
«На территории воинской части в Георгиевске наблюдалось сильное задымление: произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв. м», – написал Зайцев у себя в Telegram-канале.
Сейчас на месте работает пожарная служба воинской части, на место возгорания направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб, добавил он.
Ранее на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, пострадали 56 человек, один погиб. По данным губернатора Андрея Воробьева, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания.
6 августа в Дмитрове Московской области произошел пожар на территории спортмагазина, общая площадь которого достигала 1200 кв. м. 4 августа крупный пожар также произошел на складе в подмосковной Яхроме. Днем ранее, 3 августа, сообщалось о возгорании производственного цеха в Воскресенске. Как сообщал ТАСС, тогда пожар произошел на производстве кислородных аккумуляторов.