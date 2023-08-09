На территории воинской части в Ставропольском крае произошел пожар

6 августа в Дмитрове Московской области произошел пожар на территории спортмагазина, общая площадь которого достигала 1200 кв. м. 4 августа крупный пожар также произошел на складе в подмосковной Яхроме. Днем ранее, 3 августа, сообщалось о возгорании производственного цеха в Воскресенске. Как сообщал ТАСС, тогда пожар произошел на производстве кислородных аккумуляторов.