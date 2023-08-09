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Общество

На территории воинской части в Ставропольском крае произошел пожар

Ведомости

В Георгиевске Ставропольского края загорелся вещевой склад на территории воинской части, сообщил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев.

«На территории воинской части в Георгиевске наблюдалось сильное задымление: произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв. м», – написал Зайцев у себя в Telegram-канале.

Сейчас на месте работает пожарная служба воинской части, на место возгорания направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб, добавил он.

Ранее по теме: Число обратившихся за помощью после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 56

Ранее на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, пострадали 56 человек, один погиб. По данным губернатора Андрея Воробьева, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания.

6 августа в Дмитрове Московской области произошел пожар на территории спортмагазина, общая площадь которого достигала 1200 кв. м. 4 августа крупный пожар также произошел на складе в подмосковной Яхроме. Днем ранее, 3 августа, сообщалось о возгорании производственного цеха в Воскресенске. Как сообщал ТАСС, тогда пожар произошел на производстве кислородных аккумуляторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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