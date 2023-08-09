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Общество

МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины

Ведомости

Бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка объявили в розыск, следует из базы данных МВД России. В середине июля Загороднюку было предъявлено заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей. 

В Следственном комитете (СК) России заявляли, что экс-министр, а также начальник объединенного оперативного штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Танцюра и бывший командующий группировкой украинских войск «Донецк» Александр Красноок, которым также было предъявлено обвинение, командовали подразделениями, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР. 

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«В результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранены более 100 человек», – отмечали тогда в представительстве комитета.

31 мая МВД объявило в розыск первого замначальника генштаба ВСУ Игоря Колесника, а также замначальника генштаба ВСУ Александра Локоту и замкомандующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенк. В марте СКР заочно предъявил им обвинения в гибели более 500 мирных жителей и ранении около 1000 человек на Донбассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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