МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины

31 мая МВД объявило в розыск первого замначальника генштаба ВСУ Игоря Колесника, а также замначальника генштаба ВСУ Александра Локоту и замкомандующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенк. В марте СКР заочно предъявил им обвинения в гибели более 500 мирных жителей и ранении около 1000 человек на Донбассе.