МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины
Бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка объявили в розыск, следует из базы данных МВД России. В середине июля Загороднюку было предъявлено заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей.
В Следственном комитете (СК) России заявляли, что экс-министр, а также начальник объединенного оперативного штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Танцюра и бывший командующий группировкой украинских войск «Донецк» Александр Красноок, которым также было предъявлено обвинение, командовали подразделениями, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР.
«В результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранены более 100 человек», – отмечали тогда в представительстве комитета.
31 мая МВД объявило в розыск первого замначальника генштаба ВСУ Игоря Колесника, а также замначальника генштаба ВСУ Александра Локоту и замкомандующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенк. В марте СКР заочно предъявил им обвинения в гибели более 500 мирных жителей и ранении около 1000 человек на Донбассе.