В Ростовской области арестовали главу района, собиравшегося уехать на спецоперацию

В июне был принят и подписан президентом закон, который вводит правовые гарантии и основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или в военное время. «Это нужно, чтобы не было так называемых притворных преступлений: когда люди совершают преступления, чтобы потом с помощью заключения контракта на воинскую службу избегнуть наказания», – говорил «Ведомостям» депутат Павел Крашенинников.