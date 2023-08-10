В Ростовской области арестовали главу района, собиравшегося уехать на спецоперацию
Цимлянский районный суд избрал в отношении Светличного меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября, пишет ТАСС. Главу района отправили под арест в связи с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и превышении должностных полномочий из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Фабула вменяемого Светличному обвинения не уточняется.
2 августа в соцсетях администрации Цимлянского района было опубликовано обращение Светличного, в котором он заявил, что собирается участвовать в спецоперации на Украине в качестве добровольца.
«Я принял осознанное решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Я подал заявление в военкомат и получил одобрение. Большинству критериев я соответствую, здоровье в норме», – заявил глава района. Он отметил, что имеет опыт военной службы в Нагорном Карабахе.
В июне был принят и подписан президентом закон, который вводит правовые гарантии и основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или в военное время. «Это нужно, чтобы не было так называемых притворных преступлений: когда люди совершают преступления, чтобы потом с помощью заключения контракта на воинскую службу избегнуть наказания», – говорил «Ведомостям» депутат Павел Крашенинников.