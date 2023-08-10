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Общество

В Ростовской области арестовали главу района, собиравшегося уехать на спецоперацию

Ведомости

В Ростовской области арестовали главу Цимлянского района Владимира Светличного, который в начале августа заявил о планах пойти добровольцем для участия в спецоперации. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Цимлянский районный суд избрал в отношении Светличного меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября, пишет ТАСС. Главу района отправили под арест в связи с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и превышении должностных полномочий из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Фабула вменяемого Светличному обвинения не уточняется.

2 августа в соцсетях администрации Цимлянского района было опубликовано обращение Светличного, в котором он заявил, что собирается участвовать в спецоперации на Украине в качестве добровольца.

«Я принял осознанное решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Я подал заявление в военкомат и получил одобрение. Большинству критериев я соответствую, здоровье в норме», – заявил глава района. Он отметил, что имеет опыт военной службы в Нагорном Карабахе.

В июне был принят и подписан президентом закон, который вводит правовые гарантии и основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или в военное время. «Это нужно, чтобы не было так называемых притворных преступлений: когда люди совершают преступления, чтобы потом с помощью заключения контракта на воинскую службу избегнуть наказания», – говорил «Ведомостям» депутат Павел Крашенинников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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