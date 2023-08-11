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Общество

В России зарегистрировали новую отечественную вакцину от полиомиелита

Ведомости

Первая отечественная инактивированная вакцина от полиомиелита «Полиоваксин» прошла клинические исследования и получила регистрационное удостоверение Минздрава, сообщил ТАСС генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

Более 1,9 млн доз препарата планируется произвести и ввести в гражданский оборот до конца 2023 г. «Полиоваксин» заменит импортную вакцину в календаре прививок. Препарат разрабатывался с 2017 г.

Заявление на регистрацию первой отечественной вакцины от полиомиелита подавали еще в 2020 г.

Ранее по теме: Подано заявление на регистрацию первой российской вакцины от полиомиелита

Полиомиелит, по данным Всемирной организации здравоохранения, – высокоинфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Оно неизлечимо: поражает нервную систему и может привести к общему параличу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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