В России зарегистрировали новую отечественную вакцину от полиомиелита
Первая отечественная инактивированная вакцина от полиомиелита «Полиоваксин» прошла клинические исследования и получила регистрационное удостоверение Минздрава, сообщил ТАСС генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
Более 1,9 млн доз препарата планируется произвести и ввести в гражданский оборот до конца 2023 г. «Полиоваксин» заменит импортную вакцину в календаре прививок. Препарат разрабатывался с 2017 г.
Заявление на регистрацию первой отечественной вакцины от полиомиелита подавали еще в 2020 г.
Полиомиелит, по данным Всемирной организации здравоохранения, – высокоинфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Оно неизлечимо: поражает нервную систему и может привести к общему параличу.