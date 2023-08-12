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В Курске и Петербурге почтили память экипажа подлодки «Курск»

Ведомости

В Курске на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» состоялся траурный митинг, посвященный памяти экипажа затонувшей 23 года назад атомной подлодки «Курск». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Именно в этом месте захоронены останки 12 моряков «Курска», уточнили там.

«У памятного знака морякам АПРК «Курск» состоялась лития по погибшим, затем собравшиеся почтили память погибших минутой молчания», – говорится в сообщении.

Траурные мероприятия прошли также в Санкт-Петербурге, рассказал председатель городского Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин в комментарии ТАСС. В 12:00 в Николо-Богоявленском морском соборе состоялась панихида, а два часа спустя воинский ритуал с возложением цветов прошел на Серафимовском кладбище – там находится самое большое захоронение экипажа.

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«Цветы к мемориалу "Курска" возложили родственники погибших, ветераны-подводники, представители командования ВМФ и правительства города. Память членов экипажа почтили минутой молчания, после чего у мемориала торжественным маршем прошел строй моряков», – рассказал Курдин.

В Петербурге проживают, по его данным, 52 семьи погибших на «Курске» моряков.

Российский атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение во время военно-морских учений 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. В результате погибли все члены экипажа – 118 человек. Эта трагедия является крупнейшей в послевоенной истории советского и российского подводного флота. По официальной версии, подлодка затонула в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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