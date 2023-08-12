В Курске и Петербурге почтили память экипажа подлодки «Курск»

Российский атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение во время военно-морских учений 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. В результате погибли все члены экипажа – 118 человек. Эта трагедия является крупнейшей в послевоенной истории советского и российского подводного флота. По официальной версии, подлодка затонула в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса.