«Добро.рф» придумало списывающее деньги у проспавших приложение «Добро.Будильник»

По словам Метелева, пользователям необходимо будет привязать банковскую карту, установить сумму, желаемую для списания, и выбрать благотворительный фонд. Списание средств будет осуществляться автоматически, но не чаще одного раза в день. «Даже если вы проспали, ваше утро стало добрым», – сказал Метелев на II Всероссийском подростковом слете «Росподрос». Приложение будет доступно для скачивания в начале осени, сообщил депутат.