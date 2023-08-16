«Добро.рф» придумало списывающее деньги у проспавших приложение «Добро.Будильник»
Волонтерский проект «Добро.РФ» запустит мобильное приложение «Добро.Будильник»: как рассказал глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, если пользователь проспит или отложит будильник, с его карты автоматически будут перечисляться деньги на счет выбранного фонда.
По словам Метелева, пользователям необходимо будет привязать банковскую карту, установить сумму, желаемую для списания, и выбрать благотворительный фонд. Списание средств будет осуществляться автоматически, но не чаще одного раза в день. «Даже если вы проспали, ваше утро стало добрым», – сказал Метелев на II Всероссийском подростковом слете «Росподрос». Приложение будет доступно для скачивания в начале осени, сообщил депутат.
Платформу «Добро.рф» курируют Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров.