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Общество

«Добро.рф» придумало списывающее деньги у проспавших приложение «Добро.Будильник»

Ведомости

Волонтерский проект «Добро.РФ» запустит мобильное приложение «Добро.Будильник»: как рассказал глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, если пользователь проспит или отложит будильник, с его карты автоматически будут перечисляться деньги на счет выбранного фонда.

По словам Метелева, пользователям необходимо будет привязать банковскую карту, установить сумму, желаемую для списания, и выбрать благотворительный фонд. Списание средств будет осуществляться автоматически, но не чаще одного раза в день. «Даже если вы проспали, ваше утро стало добрым», – сказал Метелев на II Всероссийском подростковом слете «Росподрос». Приложение будет доступно для скачивания в начале осени, сообщил депутат.

Платформу «Добро.рф» курируют Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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