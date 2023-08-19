Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать территорию Крыма
В ночь на 19 августа средства противовоздушной обороны сбили в воздухе переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету С-200, предотвратив «террористическую атаку» украинской стороны по территории Крыма, сказано в сообщении Минобороны. По данным военных, жертв и разрушений в результате атаки на земле нет.
12 августа Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Обе ракеты удалось перехватить.
До атаки ракетами российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили налет 20 украинских дронов по разным объектам в Крыму. Никто не пострадал.