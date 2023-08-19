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Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать территорию Крыма

Ведомости

В ночь на 19 августа средства противовоздушной обороны сбили в воздухе переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету С-200, предотвратив «террористическую атаку» украинской стороны по территории Крыма, сказано в сообщении Минобороны. По данным военных, жертв и разрушений в результате атаки на земле нет.

12 августа Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Обе ракеты удалось перехватить.

Ранее по теме: ВСУ дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200

До атаки ракетами российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили налет 20 украинских дронов по разным объектам в Крыму. Никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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