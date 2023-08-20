В Москве из-за ливней объявлен «оранжевый» уровень опасности
Из-за непогоды в Москве объявлен «оранжевый», предпоследний уровень опасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
В экстренном сообщении на сайте Гидрометцентра говорится, что в разных районах Москвы и Подмосковья ожидается сильный ливень, дождь с грозами и градом, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Предупреждение действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника, 21 августа.
В дептрансе Москвы предупредили о задержках в движении наземного транспорта и изменении маршрутов. Проезжую часть на Дмитровском шоссе затопило, из-за чего движение в районе пересечения с улицей Руставели было перекрыто в обе стороны, рассказали в ведомстве. Позднее движение запустили, но только по левому ряду.
В Москве выпало около трети месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, частные автоматические метеостанции зафиксировали на северо-востоке Москвы и в Истринском районе до 28 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы. Вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи, отметил синоптик.
Ливень пробил крышу столичного концертного зала VK Stadium, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, в здании выключился свет, вода залила сцену и танцпол. Из концертного зала эвакуировались более тысячи человек.