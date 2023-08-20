В Москве из-за ливней объявлен «оранжевый» уровень опасности

В дептрансе Москвы предупредили о задержках в движении наземного транспорта и изменении маршрутов. Проезжую часть на Дмитровском шоссе затопило, из-за чего движение в районе пересечения с улицей Руставели было перекрыто в обе стороны, рассказали в ведомстве. Позднее движение запустили, но только по левому ряду.