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Общество

В Москве из-за ливней объявлен «оранжевый» уровень опасности

Ведомости

Из-за непогоды в Москве объявлен «оранжевый», предпоследний уровень опасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

В экстренном сообщении на сайте Гидрометцентра говорится, что в разных районах Москвы и Подмосковья ожидается сильный ливень, дождь с грозами и градом, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Предупреждение действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника, 21 августа.

В дептрансе Москвы предупредили о задержках в движении наземного транспорта и изменении маршрутов. Проезжую часть на Дмитровском шоссе затопило, из-за чего движение в районе пересечения с улицей Руставели было перекрыто в обе стороны, рассказали в ведомстве. Позднее движение запустили, но только по левому ряду.

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В Москве выпало около трети месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, частные автоматические метеостанции зафиксировали на северо-востоке Москвы и в Истринском районе до 28 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы. Вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи, отметил синоптик.

Ливень пробил крышу столичного концертного зала VK Stadium, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, в здании выключился свет, вода залила сцену и танцпол. Из концертного зала эвакуировались более тысячи человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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