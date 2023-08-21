ВЦИОМ: 68% россиян хранят сбережения в рублях

Аналитики указывают на тенденцию девалютизации сбережений. По данным ВЦИОМ, доля россиян с накоплениями в национальной валюте выросла в феврале 2022 г. на 8 п. п. относительно января того же года и с того момента не опускалась ниже 65%. В то же время доля имеющих сбережения в долларах уменьшилась. В январе 2022 г. она составляла 11%.