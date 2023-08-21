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Общество

ВЦИОМ: 68% россиян хранят сбережения в рублях

Ведомости

Большинство россиян (68%) предпочитают хранить сбережения в рублях. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Исследование проводилось 29 июля среди 1600 граждан России старше 18 лет. 

При этом у 27% опрошенных сбережения отсутствуют вовсе. Еще 6% отдают предпочтение доллару, по 4% – евро и другим иностранным валютам.

Аналитики указывают на тенденцию девалютизации сбережений. По данным ВЦИОМ, доля россиян с накоплениями в национальной валюте выросла в феврале 2022 г. на 8 п. п. относительно января того же года и с того момента не опускалась ниже 65%. В то же время доля имеющих сбережения в долларах уменьшилась. В январе 2022 г. она составляла 11%.

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Несмотря на снижение популярности хранения накоплений в иностранной валюте, россияне продолжают следить за ситуацией на валютном рынке. В июле с разной периодичностью за курсом доллара следили 58% опрошенных (+7 п. п. по сравнению с июнем): 20% из них делали это регулярно, а 38% – время от времени.

Согласно данным ФОМ, в июле за курсом рубля следили 35%, что на 4 п. п. меньше, чем годом ранее. Большинство опрошенных (64%) заявили, что не интересуются ситуацией на валютном рынке. По мнению 61% россиян, сейчас выгоднее хранить сбережения в рублях. Еще 15% имеют противоположную точку зрения.

Исследования ФОМ и ВЦИОМ проводились в июле на фоне ослабления рубля к основным иностранным валютам. По данным Мосбиржи, по итогам июля курс доллара вырос на 2,29%, курс евро – на 3,06%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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