ВЦИОМ: 68% россиян хранят сбережения в рублях
Большинство россиян (68%) предпочитают хранить сбережения в рублях. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Исследование проводилось 29 июля среди 1600 граждан России старше 18 лет.
При этом у 27% опрошенных сбережения отсутствуют вовсе. Еще 6% отдают предпочтение доллару, по 4% – евро и другим иностранным валютам.
Аналитики указывают на тенденцию девалютизации сбережений. По данным ВЦИОМ, доля россиян с накоплениями в национальной валюте выросла в феврале 2022 г. на 8 п. п. относительно января того же года и с того момента не опускалась ниже 65%. В то же время доля имеющих сбережения в долларах уменьшилась. В январе 2022 г. она составляла 11%.
Несмотря на снижение популярности хранения накоплений в иностранной валюте, россияне продолжают следить за ситуацией на валютном рынке. В июле с разной периодичностью за курсом доллара следили 58% опрошенных (+7 п. п. по сравнению с июнем): 20% из них делали это регулярно, а 38% – время от времени.
Согласно данным ФОМ, в июле за курсом рубля следили 35%, что на 4 п. п. меньше, чем годом ранее. Большинство опрошенных (64%) заявили, что не интересуются ситуацией на валютном рынке. По мнению 61% россиян, сейчас выгоднее хранить сбережения в рублях. Еще 15% имеют противоположную точку зрения.
Исследования ФОМ и ВЦИОМ проводились в июле на фоне ослабления рубля к основным иностранным валютам. По данным Мосбиржи, по итогам июля курс доллара вырос на 2,29%, курс евро – на 3,06%.