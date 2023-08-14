Депутат Аксаков заявил, что россиянам наплевать на курс доллара
Большинству россиян все равно на соотношение курса рубля к доллару. Об этом в комментарии агентству Ura.ru сообщил депутат от Чувашии, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения – наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал он.
По словам Аксакова, в Чувашии он не наблюдает стресса из-за того, что курс доллара приблизился к 100 руб. Он подчеркнул, что Россия сейчас «находится в позитивном тренде своего развития». «Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда», – сказал он.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 110 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб. По состоянию на 11:30 мск доллар торговался по 101,0125 руб. (+1,59%), евро – по 110,715 руб. (+1,78%), юань – по 13,874 руб. (+1,31%).