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Финансы

Депутат Аксаков заявил, что россиянам наплевать на курс доллара

Ведомости

Большинству россиян все равно на соотношение курса рубля к доллару. Об этом в комментарии агентству Ura.ru сообщил депутат от Чувашии, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

«Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения – наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал он. 

По словам Аксакова, в Чувашии он не наблюдает стресса из-за того, что курс доллара приблизился к 100 руб. Он подчеркнул, что Россия сейчас «находится в позитивном тренде своего развития». «Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда», – сказал он.

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Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 110 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб. По состоянию на 11:30 мск доллар торговался по 101,0125 руб. (+1,59%), евро – по 110,715 руб. (+1,78%), юань – по 13,874 руб. (+1,31%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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