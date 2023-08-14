Депутат Аксаков заявил, что россиянам наплевать на курс доллара

По словам Аксакова, в Чувашии он не наблюдает стресса из-за того, что курс доллара приблизился к 100 руб. Он подчеркнул, что Россия сейчас «находится в позитивном тренде своего развития». «Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда», – сказал он.