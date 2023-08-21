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Общество

В Госдуме предложили установить для студентов стипендию не ниже МРОТ

Ведомости

В Госдуме предложили установить стипендию в размере не ниже минимального размера оплаты труды (МРОТ) для студентов, которые проходят обучение на очной форме. Документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроект направлен на повышение размеров государственных стипендий. Авторы законопроекта напомнили, что в период СССР размеры стипендий были сопоставимы с минимальными зарплатами. По последним данным же, в этом году студенты вузов получают стипендии в размере 1825 руб. в месяц.

«Столь ничтожно низкие размеры государственных стипендий не могут поддерживать освоение студентами образовательных программ. На такую стипендию невозможно прожить, поэтому, согласно данным Высшей школы экономики, более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования», – сказано в пояснительной записки.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с замруководителя партии Ярославом Ниловым. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму 21 августа.

Правительство это предложение не поддержало. В отзыве кабмина на законопроект сказано, что источники финансирования этой инициативы не определены. В правительстве также напомнили, что стипендии назначаются «в целях стимулирования и поддержки освоения образовательных программ».

В июне президент Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%, до 19 242 руб., с 1 января 2024 г. Он отметил, что таким образом показатель будет опережать темпы инфляции и роста зарплат. Тогда же глава государства допустил, что к 2030 г. МРОТ может увеличиться в номинальном выражении в два раза, что станет дополнительным стимулом для рост зарплат во всех регионах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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