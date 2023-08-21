В Госдуме предложили установить для студентов стипендию не ниже МРОТ
В Госдуме предложили установить стипендию в размере не ниже минимального размера оплаты труды (МРОТ) для студентов, которые проходят обучение на очной форме. Документ опубликован в думской электронной базе.
Согласно тексту пояснительной записки, законопроект направлен на повышение размеров государственных стипендий. Авторы законопроекта напомнили, что в период СССР размеры стипендий были сопоставимы с минимальными зарплатами. По последним данным же, в этом году студенты вузов получают стипендии в размере 1825 руб. в месяц.
«Столь ничтожно низкие размеры государственных стипендий не могут поддерживать освоение студентами образовательных программ. На такую стипендию невозможно прожить, поэтому, согласно данным Высшей школы экономики, более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования», – сказано в пояснительной записки.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с замруководителя партии Ярославом Ниловым. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму 21 августа.
Правительство это предложение не поддержало. В отзыве кабмина на законопроект сказано, что источники финансирования этой инициативы не определены. В правительстве также напомнили, что стипендии назначаются «в целях стимулирования и поддержки освоения образовательных программ».
В июне президент Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%, до 19 242 руб., с 1 января 2024 г. Он отметил, что таким образом показатель будет опережать темпы инфляции и роста зарплат. Тогда же глава государства допустил, что к 2030 г. МРОТ может увеличиться в номинальном выражении в два раза, что станет дополнительным стимулом для рост зарплат во всех регионах России.