В Госдуме предложили установить для студентов стипендию не ниже МРОТ

В июне президент Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%, до 19 242 руб., с 1 января 2024 г. Он отметил, что таким образом показатель будет опережать темпы инфляции и роста зарплат. Тогда же глава государства допустил, что к 2030 г. МРОТ может увеличиться в номинальном выражении в два раза, что станет дополнительным стимулом для рост зарплат во всех регионах России.