Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка
Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind («Северный ветер») повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел около 05:00 (01:00 мск). Boeing-737, летевший в Новокузнецк из Санкт-Петербурга, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за повреждения шасси лайнер отбуксировали к месту стоянки.
На борту находились 140 пассажиров. Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку. ТАСС со ссылкой на пресс-службу новокузнецкого аэропорта пишет, что причиной инцидента стали плохая видимость и туман. Позже агентству сообщили, что все ограничения по погодным условиям в аэропорту сняты.
Прокуратура сообщила о задержке рейсов «Аэрофлота» и S7, следующих в Москву, а также Nordwind в Санкт-Петербург и Казань. Причина – неблагоприятная погода и техническая неисправность одного из самолетов. По данным ведомства, наибольшая задержка составит более 8 часов.
Ночью 17 августа шасси повредил при рулении после посадки в аэропорту Якутска самолет Ан-24 «Полярных авиалиний». Борт летел в Якутск из Батагай. При рулении у лайнера произошел разрыв пневматика правой стойки шасси. На борту находились 31 пассажир и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Причины произошедшего не уточняются, прокуратура начала проверку.