Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка

Ночью 17 августа шасси повредил при рулении после посадки в аэропорту Якутска самолет Ан-24 «Полярных авиалиний». Борт летел в Якутск из Батагай. При рулении у лайнера произошел разрыв пневматика правой стойки шасси. На борту находились 31 пассажир и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Причины произошедшего не уточняются, прокуратура начала проверку.