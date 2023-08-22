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Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка

Ведомости

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind («Северный ветер») повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел около 05:00 (01:00 мск). Boeing-737, летевший в Новокузнецк из Санкт-Петербурга, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за повреждения шасси лайнер отбуксировали к месту стоянки.

На борту находились 140 пассажиров. Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку. ТАСС со ссылкой на пресс-службу новокузнецкого аэропорта пишет, что причиной инцидента стали плохая видимость и туман. Позже агентству сообщили, что все ограничения по погодным условиям в аэропорту сняты.

Прокуратура сообщила о задержке рейсов «Аэрофлота» и S7, следующих в Москву, а также Nordwind в Санкт-Петербург и Казань. Причина – неблагоприятная погода и техническая неисправность одного из самолетов. По данным ведомства, наибольшая задержка составит более 8 часов.

Ночью 17 августа шасси повредил при рулении после посадки в аэропорту Якутска самолет Ан-24 «Полярных авиалиний». Борт летел в Якутск из Батагай. При рулении у лайнера произошел разрыв пневматика правой стойки шасси. На борту находились 31 пассажир и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Причины произошедшего не уточняются, прокуратура начала проверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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