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Самолет Ан-24 повредил шасси при рулении в аэропорту Якутска

Ведомости

Самолет Ан-24 повредил шасси при рулении после посадки в аэропорту Якутска. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Рейс по маршруту Батагай – Якутск выполняла авиакомпания «Полярные авиалинии». По данным прокуратуры, инцидент произошел ночью 17 августа. При рулении после посадки у самолета произошел разрыв пневматика правой стойки шасси.

На борту находились 31 пассажир и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Лайнер был отбуксирован к месту стоянки. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что во время посадки произошел разрыв двух пневматиков правой стойки шасси. Причины произошедшего устанавливаются. В СК подчеркнули, что посадка проходила в штатном режиме. Следователи начали доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).

8 августа при посадке в аэропорту поселка Мирный в Якутии шасси повредил грузовой самолет Ан-74. На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. По факту произошедшего транспортная прокуратура Якутии начала проверку. СК также сообщил о проведении проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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