Самолет Ан-24 повредил шасси при рулении в аэропорту Якутска

8 августа при посадке в аэропорту поселка Мирный в Якутии шасси повредил грузовой самолет Ан-74. На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. По факту произошедшего транспортная прокуратура Якутии начала проверку. СК также сообщил о проведении проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).