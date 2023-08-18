Самолет Ан-24 повредил шасси при рулении в аэропорту Якутска
Самолет Ан-24 повредил шасси при рулении после посадки в аэропорту Якутска. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Рейс по маршруту Батагай – Якутск выполняла авиакомпания «Полярные авиалинии». По данным прокуратуры, инцидент произошел ночью 17 августа. При рулении после посадки у самолета произошел разрыв пневматика правой стойки шасси.
На борту находились 31 пассажир и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Лайнер был отбуксирован к месту стоянки. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что во время посадки произошел разрыв двух пневматиков правой стойки шасси. Причины произошедшего устанавливаются. В СК подчеркнули, что посадка проходила в штатном режиме. Следователи начали доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).
8 августа при посадке в аэропорту поселка Мирный в Якутии шасси повредил грузовой самолет Ан-74. На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. По факту произошедшего транспортная прокуратура Якутии начала проверку. СК также сообщил о проведении проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).