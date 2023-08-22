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В Италии на 81-м году жизни умер певец Тото Кутуньо

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Певец и композитор Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни, сообщило агентство Ansa. «Символ итальянской музыки» умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане после продолжительной болезни, обострившейся в последние месяцы.

«Тото Кутуньо был одним из самых любимых певцов в Италии, символом итальянской музыки за рубежом, он был известен прежде всего благодаря своей песне L’italiano, ставшей своего рода национальным гимном», – пишет агентство.

Сальваторе Кутуньо (Тото – сокращенная форма имени Сальваторе) родился 7 июля 1943 г. в тосканском городе Фоздиново. До 19 лет Кутуньо играл на ударных в местных музыкальных группах, затем организовал собственный коллектив Toto e Tati. С 1975 г. сотрудничал с французским певцом Джо Дассеном, в 1976 г. создал «визитную карточку» певицы Мирей Матье – песню Ciao bambino, sorry. В 1980 г. певец выиграл конкурс в Сан-Ремо с песней Solo noi, а в 1983 г. на том же фестивале представил L’italiano.  

В ноябре-декабре 1985 г. Кутуньо впервые приехал в СССР и выступил, с концертами в Москве и Ленинграде. Кутуньо часто выступал в России – в 2006 г. на музыкальном фестивале Авторадио «Дискотека 80-х», в 2009 г. – на шоу «Легенды Ретро FM», 17 марта 2011 г. дал концерт в Кремлевском дворце съездов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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