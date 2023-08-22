В Италии на 81-м году жизни умер певец Тото Кутуньо
Певец и композитор Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни, сообщило агентство Ansa. «Символ итальянской музыки» умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане после продолжительной болезни, обострившейся в последние месяцы.
«Тото Кутуньо был одним из самых любимых певцов в Италии, символом итальянской музыки за рубежом, он был известен прежде всего благодаря своей песне L’italiano, ставшей своего рода национальным гимном», – пишет агентство.
Сальваторе Кутуньо (Тото – сокращенная форма имени Сальваторе) родился 7 июля 1943 г. в тосканском городе Фоздиново. До 19 лет Кутуньо играл на ударных в местных музыкальных группах, затем организовал собственный коллектив Toto e Tati. С 1975 г. сотрудничал с французским певцом Джо Дассеном, в 1976 г. создал «визитную карточку» певицы Мирей Матье – песню Ciao bambino, sorry. В 1980 г. певец выиграл конкурс в Сан-Ремо с песней Solo noi, а в 1983 г. на том же фестивале представил L’italiano.
В ноябре-декабре 1985 г. Кутуньо впервые приехал в СССР и выступил, с концертами в Москве и Ленинграде. Кутуньо часто выступал в России – в 2006 г. на музыкальном фестивале Авторадио «Дискотека 80-х», в 2009 г. – на шоу «Легенды Ретро FM», 17 марта 2011 г. дал концерт в Кремлевском дворце съездов.