В Италии на 81-м году жизни умер певец Тото Кутуньо

Сальваторе Кутуньо (Тото – сокращенная форма имени Сальваторе) родился 7 июля 1943 г. в тосканском городе Фоздиново. До 19 лет Кутуньо играл на ударных в местных музыкальных группах, затем организовал собственный коллектив Toto e Tati. С 1975 г. сотрудничал с французским певцом Джо Дассеном, в 1976 г. создал «визитную карточку» певицы Мирей Матье – песню Ciao bambino, sorry. В 1980 г. певец выиграл конкурс в Сан-Ремо с песней Solo noi, а в 1983 г. на том же фестивале представил L’italiano.